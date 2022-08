Mali: Afrobasket U18 Women - Les équipes du Mali et d'Égypte à Antsirabe

Les joueuses d'Ankoay ont pris leurs marques à Antsirabe depuis le 24 juillet dernier. Pour permettre aux filles de bien s'adapter au Gymnase de Vatofotsy où se dérouleront toutes les rencontres de la catégorie féminine, les protégées de Bayard Razafindralambo se sont entraînées intensivement sur les lieux.

Hier, les sélections égyptienne et malienne ont rejoint la Ville d'Eaux en compagnie des arbitres neutres Zouzou Nadège et Kologo Bénédicte de la Côte d'Ivoire et de Madjio Libawo du Cameroun ainsi que de la Mozambicaine Bagnath Maria.

Les sélections comptaient également parmi eux les commissaires et superviseurs, Massunde Carla de la Mozambique, Kirabo Peter de l'Ouganda, Andry Rabemananoro de Madagascar et les staffs Betty Asamoah de la Côte d'Ivoire et Tokimi Rado de Madagascar.

Ce jour, les équipes de l'Algérie, de l'Angola et de la Tanzanie quittent la Capitale en direction d'Antsirabe avec l'arbitre neutre Gebeto Walelign Fikadu d'Ethiopie, ainsi que les staffs, Léa Edwige de la Côte d'Ivoire et Manyelisa Lehohla de l'Afrique du Sud.