Madagascar: Afrobasket U18 - Les douze Ankoay dévoilés ce jour

Les Ankoay de Madagascar garçons entrent en action demain au Palais des Sports de Mahamasina et les filles au Gymnase de Vatofotsy d'Antsirabe.

Les choses sérieuses vont commencer pour l'Afrobasket U18 filles et garçons organisés au Palais des Sports de Mahamasina et au Gymnase de Vatofotsy d'Antsirabe. Après plus d'un mois de regroupement, les joueurs et joueuses retenus pour la liste définitive seront dévoilés ce jour par le staff technique. Au début, ils étaient 21 joueurs et 20 joueuses à être appelés par la direction technique nationale au sein de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Depuis le 11 juillet, 6 joueurs et 5 joueurs ont été remerciés après les tests et ils n'étaient plus que 15 éléments à suivre la préparation. Le trio de techniciens, Aimé Randria, Malala Razazarohavana et Angelo Ravelonirina assure le coaching chez les garçons. À Antsirabe, les filles sont coachées par Bayard Razafindralambo, Helina Randrianjatovo et Andry Rakotomanantsoa. Une chose est sûre, chez les garçons, les deux expatriés en la personne de Mathias M'Madi du Grand Chalon France et de Zoherimalala Davida Raharinaivo du New World Academic, Etats-Unis d'Amérique et chez les filles, Marion Fitia Rasolofoson de MCB France feront partie des sélectionnés finaux. La séance de travail se déroule ce jour au Palais des Sports pour les deux catégories. " La liste sera connue ce jour avec la réunion technique. Nous avons décidé de ne publier qu'aujourd'hui les 12 joueurs et joueuses pour être serein surtout qu'on ne peut plus changer d'éléments en cas de blessure ", a déclaré le DTN, Angelo Razafiarivony. À l'issue de cette séance de travail, toutes les équipes engagées seront fixées sur leurs adversaires.