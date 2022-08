Afrique: Beach soccer - Championnat d'Afrique - Les Barea ont toutes les cartes en main !

Le match retour opposant les Barea aux Seychellois de ce dimanche, à Mahajanga et dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique, s'annonce comme une formalité. Requinqués par cette large victoire de 5 à 2, les Barea sont plus que jamais confiants quant à cette chance d'aller à la phase finale de Maputo.

Autant dire que les protégés de Tsiavahana Solofo Ramarolahy ne se sont jamais sentis aussi bien qu'en ce moment. Avec de surcroît un atout majeur puisque l'écrasante majorité des joueurs ont déjà été champions d'Afrique. L'expérience pèse lourd dans la balance à l'image d'un Dada Flavien qu'on disait fini mais qui a réalisé un retentissant quadruplé devant le public seychellois.

Le meilleur homme reste toutefois Ymelda qui, en un temps très court, retrouve sa forme et sa vista qui faisait mal à l'adversaire. À Mahajanga, on s'attend à voir d'autres anciens refaire surface même si on ne donnerait pas tort au duo Solofo - Franck de vouloir faire une revue d'effectif dès que la marge sera suffisante pour la qualification. On attend surtout de voir le gardien Jhorealy et Del confirmer tout le bien qu'on pensait d'eux.

Chez lui, Pako tentera certainement de séduire le staff et son public. Bref, il y a de l'espoir pour un groupe expérimenté et capable de retrouver son efficacité qui lui a permis de se hisser sur la plus haute marche. Reste le soutien du public et pourquoi pas celui de l'État comme l'a si bien initié le ministre Tinoka Roberto au retour des Seychelles. À moins qu'il n'y ait pas Barea et Barea...