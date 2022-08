Madagascar: 80e anniversaire des " Mpanazava " de Madagascar - Des milliers de jeunes filles réunies à Ambatomirahavavy.

Des milliers d'Éclaireuses représentant les 29 régions des Eclaireuses de la Grande Ile sont réunies, depuis hier, au Domaine ASA Saint-François Ambatomirahavavy pour un " camp " organisé dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire des " Mpanazava eto Madagasikara ".

Ce camp de 4 jours a été placé sous le parrainage de la femme du Premier ministre, Madame Léa Ntsay qui a d'ailleurs assisté à la cérémonie d'ouverture. Durant son discours, elle a encouragé les jeunes, surtout les membres du "Mpanazava", à faire de l'éducation leur priorité. Elles ont aussi été incitées à avoir un comportement modèle dans la société et à aspirer à un projet d'avenir ambitieux. Elle n'a pas manqué de donner sa bénédiction pour que ces jeunes filles puissent accomplir leurs rôles et devoirs dans leurs activités.

" Cette association chrétienne éduque les petites et les jeunes filles, à dessein d'en faire des citoyennes responsables et témoins de Jésus Christ" , rappelle la présidente nationale des éclaireuses, Miora Andrianarison, des "mpanazava" qui ont comme totem le "Vorombola Milamina".

Ce jubilé a été placé sous le slogan " Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux " tiré de l'évangile selon Matthieu 5: 16.

En rappel, les Éclaireuses font également partie de l'association des Scouts, section féminine du monde entier. Diverses activités éducatives et ateliers particuliers aux scouts qui correspondent à ce slogan et aux objectifs de l'association seront programmés durant les 4 jours de ce camp.

Les Éclaireuses sont subdivisées selon des tranches d'âge bien définies. Ainsi les Éclaireuses dans la section Jaune regroupent par exemple les petites filles de 6 à 11 ans, seront éduquées à travers des jeux. La section verte regroupant les jeunes adolescentes de 12 à 15 ans les aidera à reconnaître leurs talents et à mieux les exploiter. Enfin, la section Rouge concerne les Éclaireuses de plus de 16 ans et est plus orientée vers la préparation de leur avenir, notamment l'apprentissage du montage de projet et la gestion de la vie quotidienne pour devenir des mères de famille accomplies et épanouies par exemple.

Ce " camp " anniversaire prendra fin le 5 août prochain.