Madagascar: Football - Tournoi inter ONG - Le Centre Rassoul Akram réalise un doublé

Les finales toutes catégories du tournoi réservé aux enfants défavorisés de l'ONG de la capitale se sont déroulées ce week-end. Les joueurs du CRA ont remporté deux titres.

Le plus grand tournoi de football inter-ONG de la Capitale a connu son dénouement ce week-end au Grand Séminaire Ambanidia. Ce rendez-vous annuel de l'ONG Graines de Bitume, à travers le projet Sandratra, est financé par la Principauté de Monaco, l'AFD et l'entreprise Colas rassemblant une centaine d'enfants défavorisés issus de différentes ONG, qu'ils viennent du centre christianisme, laïque ou musulman. Cette fois-ci, 15 ONG ont inscrit leurs protégés à la compétition et ces derniers ont été répartis dans les 6 catégories.

Les joueurs du Centre Rassoul Akram (CRA) ont raflé deux trophées. Chez les minimes, Abdou et ses coéquipiers ont défait la formation de l'ONG Betania sur le score de 4 à 0. Une belle revanche des Musulmans qui avaient raté de peu le titre l'an dernier. La bande à Ismaël ne s'est arrêtée que lorsque le CRA est rentré avec un second titre chez les Juniors. À l'issue d'un match âprement disputé, le CRA a écarté les joueurs d'Enfant de Soleil (EDS) par 1 à 0.

Un grand regret pour cette dernière équipe, car ses cadets ont également échoué en finale face à l'ONG Manda. Les deux formations se sont quittées sur le score de 2 à 1. L'équipe de Betania s'est rattrapée chez les poussins en s'imposant face à celle d'Énergie NRS par 2 à 0 lors du duel final. Dans la catégorie filles, les joueuses de SOS Village d'enfants ont redoré le blason de leur centre en écrasant l'équipe de l'Akany Avoko Faravohitra sur le score de 1 à 0.

Au total, 54 équipes dans ces catégories confondues sont en compétition depuis le mois de mai dont l'objectif est d'éduquer les enfants à travers le football. Durant le tournoi, ils ont appris à se respecter mutuellement, à s'approprier les comportements à tenir envers autrui car la plupart d'entre eux sont des orphelins, des enfants de rue ayant été expulsés de leur famille. Il s'agissait également d'une occasion pour faire connaissance.

" On envisage d'élargir ce tournoi dans les autres disciplines. On a constaté que le tournoi comme celui-ci encourage les enfants dans leurs études. C'est d'ailleurs notre objectif pour qu'ils soient intelligents et talentueux et rendent leur ONG respective fière. On a toujours souhaité que des clubs viennent voir leur match car il y a plein de talents à exploiter ", note Hery Randrianarisoa, le responsable du tournoi.