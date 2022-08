Afrique: PIEX Group affiche des résultats en forte hausse pour l'exercice 2021

PIEX est un distributeur de produits Santé et Bien-être, principalement présent en Afrique. Avec un catalogue de plus de 2 000 produits.

communiqué de presse

– PIEX Group, l’un des premiers distributeurs de produits de santé et de bien-être sur le continent africain a réalisé un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros en 2021, affichant une croissance organique de 7% par rapport à 2020, année marquée par une demande record du fait du COVID et des risques de ruptures de la chaîne d’approvisionnement. PIEX se place parmi les sociétés les plus solides financièrement de son secteur grâce à un niveau de services en progression constante et un réseau de partenaires qui lui témoignent tous les jours leur confiance.

Cette forte dynamique est portée par trois facteurs :

- La croissance du marché privé des médicaments en Afrique de l’Ouest qui a permis de développer l’activité de distribution de médicaments, la part du chiffre d’affaires représentée par la parapharmacie (8%) restant relativement stable par rapport à l’année dernière.

- Les laboratoires partenaires de PIEX Group surperforment le marché car ils croient dans le continent et investissent durablement en conséquence, ce qui représente un facteur de compétitivité supplémentaire (+20% en ventes locales vs 2020 pour ces laboratoires qui représentent le cœur de l’activité de Piex Group).

- Une réelle flexibilité offerte à ses partenaires dans son cœur de métier : la distribution de médicaments et de produits parapharmaceutiques. PIEX s’avère un partenaire fiable et efficace de leur développement en Afrique.

De solides atouts pour le développement

Les dirigeants ont su déployer des bases solides pour gérer la croissance. En doublant ses capacités logistiques avec deux entrepôts en région Parisienne, PIEX dispose aujourd’hui de plus de 11.000 m2 pour la gestion des stocks et des flux de marchandises.

La solidité des outils de production et la digitalisation des activités ont permis de maintenir une équipe stable et en évolution constante pour absorber la croissance en maintenant la rentabilité.

Perspectives économiques 2022

Avec la poursuite de son développement au premier semestre, PIEX ambitionne de réaliser 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

L’alliance établie en 2021 avec Phillips Pharma Group pour la distribution dans les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique Centrale anglophones va également tirer la croissance, avec un objectif atteint de plus de 2 millions d’euros de CA et une croissance de 40% à fin juin 2022 par rapport à la même période en 2021. Les laboratoires partenaires vont ainsi pouvoir étendre leur activité sur ces nouveaux marchés.

Les activités de services pour la gestion des demandes d’Autorisations de Mise sur le Marché des médicaments sont dans cette alliance gérées par Phillips Pharma Group, tout comme les activités de promotion dans ces nouvelles zones.

L’objectif financier de Piex Group est de poursuivre un développement profitable de ses activités tout en participant activement aux mouvements du marché et en développant des alliances durables avec des acteurs locaux/régionaux de qualité.

L’extension des activités de PIEX Group

Le projet de PIEX Group passe ainsi par une extension de ses activités en amont et en aval, avec des projets de croissance externe couvrant l’exploitation de médicaments et le développement des activités de services dans la promotion des médicaments et des produits de parapharmacie.

Plusieurs acquisitions sont à l’étude, qui vont permettre à PIEX Group de renforcer son chiffre d’affaires et sa rentabilité, avec de nouvelles sociétés dont les marges sur le chiffre d’affaires sont supérieures à celle de la distribution. Cet accroissement du périmètre organique de Piex par des acquisitions sélectives se fera dans l’objectif d’accroître encore l’accès aux médicaments de qualité pour le plus grand nombre. Cela ne peut se faire qu’au travers de performances opérationnelle et financière solides, seuls gages d’une activité pérenne.

Bertrand Talbotier, Président de PIEX Group, a déclaré : « L’excellente santé financière de PIEX Group dans un contexte très perturbé à l’international souligne la qualité des fondamentaux de notre entreprise. Nous voulons bâtir sur ces fondamentaux pour aller plus loin dans la conduite de notre mission qui consiste à garantir un accès équitable à la santé en Afrique. Cela passera selon nous par le développement d’un groupe qui intégrera une activité́ de distribution pour l’Afrique, représentant un large portefeuille de fabricants et de produits de santé, incluant des services essentiels comme les affaires réglementaires, le marketing et la promotion médicale, mais aussi l’accès au marché, et l’exploitation d’autorisations de mise sur le marché, tout cela en Afrique de l’Ouest, de l’Est, du Centre mais aussi en Afrique australe. Appuyé́ par des partenaires financiers solides, PIEX Group est idéalement positionné pour relever ce défi. »

À propos de PIEX Group

PIEX est un distributeur de produits de Santé et de Bien-être, principalement présent en Afrique. Avec un catalogue de plus de 2000 références, PIEX entretient un lien privilégié entre les fabricants en amont et les acteurs aval de la chaîne d’approvisionnement : pharmacies, hôpitaux, grossistes. PIEX est une société totalement indépendante au service de ses clients, de ses fournisseurs et de ses actionnaires, dont elle sert uniquement les intérêts.

Avec une offre intégrée (analyse des marchés, enregistrement, distribution, promotion, veille réglementaire), PIEX propose une solution One-Stop-Shop vers le marché africain de la Santé et du Bien-être. PIEX s’inscrit dans un projet plus large de développement d’un « groupe international focalisé sur l’Afrique » visant à apporter au plus grand nombre des produits de santé et de bien être de qualité ainsi que des services à un coût abordable.

Contact

Marc Letellier

+33 1 64 46 23 43

mletellier@piexgroup.com

3-7 Avenue du Cap Horn CS 60114 - 91978 Les Ulis