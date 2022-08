Angola: Élections 2022 - Le MPLA promet de revoir le système de rémunération de la fonction publique

Luanda — Le MPLA a l'intention de réévaluer le système de rémunération de la fonction publique, pour rendre les salaires des professionnels plus compatibles, a informé ce mardi, à Luanda, le membre du Bureau politique, Manuel Nunes Júnior. L'intention figure dans le programme de gouvernance du MPLA pour la période 2022 à 2027, à mettre en œuvre en cas de la victoire de ce parti aux élections générales du 24 août courant.

Manuel Nunes Junior a présenté le programme de gouvernance aux journalistes des organes publics et privés, dans le cadre de la campagne électorale, qui se déroule du 24 juillet au 22 août de cette année.

Selon lui, la réévaluation du système de rémunération de la fonction publique apparaît comme fondamentale.

Le salaire minimum national de l'Angola est de 67.807,00 kwanzas. En février de cette année, les députés angolais ont approuvé à l'unanimité une proposition qui autorise le Président de la République, en tant que détenteur du pouvoir exécutif, à légiférer sur les principes généraux relatifs à l'organisation et à l'application de la structure probatoire des barèmes de salaire et subsides ou suppléments de salaire de la fonction publique.

Le document présenté aux journalistes prévoit des engagements en faveur des aspirations de la population, avec un accent particulier sur la consolidation de la paix et de la démocratie, la réforme de l'État et la bonne gouvernance, le développement harmonieux du territoire et la promotion du capital humain, en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et l'emploi.

Le même document prévoit également des aspects liés à la culture et au sport, à la réduction des inégalités sociales, à la lutte contre la faim et la pauvreté, à l'égalité des sexes, à la modernisation et à l'efficacité des infrastructures, à l'intensification de la diversification économique, avec une prédominance du secteur productif et privé, entre autres.