Angola: Élections 2022 - La vice-présidente du MPLA dirige un meeting à Cunene

Ondjiva (Angola) — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, séjourne depuis lundi, dans la province de Cunene, où elle présentera les lignes de force de son parti et dirigera un acte politique, dans le cadre de la campagne électorale. L'acte, qui a lieu ce mardi matin au Tribunal Municipal de Cuanhama, sera précédé d'une marche le long des rues principales de la ville d'Ondjiva, capitale de la province de Cunene.

S'adressant à la presse, Luísa Damião a déclaré que le but de sa visite était de mobiliser et de sensibiliser la population, afin qu'elle puisse se rendre aux urnes, ainsi que d'évaluer la capacité de mobilisation et d'organisation de son parti dans cette province. La politique a considéré Cunene comme un cercle politique " fort et loyal au MPLA ", d'où elle vérifiera cette " vitalité " historique, en vue de la victoire de sa formation politique et de son leader, aux élections générales du 24 août prochain.

Elle a précisé que dans le domaine politique, les habitants de Cunene sont fidèles à leur parti, à en juger par le passé historique de la province, qui a toujours élu cinq députés à l'Assemblée nationale, depuis les élections générales de 1992, les premières tenues en Angola.

Face à cela, elle a souligné que ces résultats obtenus sont le fruit d'un travail politique et organisationnel acharné à différents niveaux, exprimant sa confiance en la victoire et qu'une fois de plus Cunene confirmera le 5-0 (cinq-zéro).

Luísa Damião a également appelé à l'engagement et à l'union de l'OMA, de la JMPLA, des amis et des sympathisants du MPLA pour mobiliser les électeurs de cette province pour un vote massif.

Programme

Au cours de son séjour à Cunene, la vice-présidente rencontrera la structure de coordination de la campagne électorale, des membres de la société civile et visitera certaines entreprises sociales.

Lors de l'élection de 2017, le MPLA a obtenu 156,64 voix de Cunene, soit 89 % du total des voix, ce qui a permis à ce parti d'élire cinq députés.

Cunene compte 430 899 électeurs inscrits, 644 bureaux de vote et 925 tables de vote inscrits, selon les données de la Commission provinciale électorale (CPE).

Ce sera le cinquième scrutin de l'histoire de l'Angola, pour lequel 14 millions 399 000 électeurs sont inscrits, dont 22 560 de la diaspora.

Pour l'élection du 24 août, sept partis politiques et une coalition sont en lice.