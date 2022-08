Afrique: L'Angola et l'Ethiopie discutent de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et l'Éthiopie ont relancé, lundi, à Addis-Abeba, la coopération bilatérale dans divers domaines, lors d'une rencontre entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et Demeke Mekonnen Hassen, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien.

Les deux interlocuteurs ont estimé qu'il était temps pour les deux pays de s'orienter vers une coopération économique bilatérale plus dynamique et diversifiée, avec la signature d'instruments juridiques déjà négociés entre les parties.

Les deux ministres sont d'avis que les gouvernements des deux pays doivent travailler ensemble afin d'élargir leur coopération dans les domaines les plus variés, ainsi que dans la promotion des investissements directs entre les hommes d'affaires angolais et éthiopiens.

Outre la coopération bilatérale, les ministres Téte António et Demeke Mekonnen Hassen ont abordé la situation de paix et de sécurité en Afrique, dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine pour faire taire les armes en Afrique.

A cet égard, le ministre éthiopien a salué le rôle joué par l'Angola dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique, notamment en tant que président par intérim de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), ainsi que la médiation de la crise politique entre la RDC et le Rwanda.

Demeke Mekonnen Hassen a félicité la nomination du Président João Lourenço comme champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, qui a eu lieu lors du Sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement, tenu à Malabo, en Guinée équatoriale.

Les relations entre l'Angola et l'Éthiopie sont historiques et amicales.

Au cours des dernières décennies, le potentiel de développement économique des deux pays apparait comme une force motrice capable de conduire une coopération bilatérale plus globale et avec une opportunité d'investissement et de partenariats dans des domaines clés tels que l'aviation, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, les télécommunications, le tourisme, la santé, la culture, le sport et les services financiers.

Sur la base de discussions bilatérales récentes, les parties ont identifié des domaines qui pourraient renforcer la coopération bilatérale mutuellement bénéfique.