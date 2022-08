Cote d'Ivoire: Gouvernance des marchés publics- Les innovations expliquées aux acteurs des collectivités territoriales

« Procédures de passation et de régulation des marchés publics dans les Collectivités territoriales », c’est le libellé du thème de la session qui a rassemblé du mardi 02 au mercredi 03 août 2022, les acteurs de l’administration territoriale, des districts et des collectivités territoriales.

Laquelle session marque le début d’un programme de cinq sessions qui seront déroulées jusqu’au 26 août 2022, des responsables des services techniques et services des marchés de 13 districts autonomes, 31 régions et 188 communes. Seront également pris en compte dans ce programme de formation, les représentants de la Direction générale du budget et des finances, de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, de l’Assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire et de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire.

Ouvrant officiellement les travaux, Diomandé Bamba Massanfi, Présidente du Conseil de régulation de l’Anrmp a relevé l’important rôle que joue les collectivités territoriales et districts autonomes dans le développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire et a indiqué aux participants toute l’importance de cette session de renforcement de capacités qui leur permettra de s’imprégner des évolutions notables du cadre règlementaire des marchés publics, ainsi que des innovations au niveau des procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics.

En effet, « ces entités plus proches des populations, ont pour missions notamment de conduire les grands projets d’aménagement, d’assurer l’équilibre des investissements majeurs et des programmes de l’Etat sur toute l’étendue du territoire, de promouvoir et de réaliser le développement local, et d’améliorer le cadre de vie », a-t-elle souligné.

L’objectif de ce séminaire de formation, organisé conjointement par l’Anrmp conjointement et la Direction générale des marchés publics (Dgmp) est de partager avec ces acteurs régionaux des marchés publics, les innovations de l’ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des marchés publics et ses textes subséquents adoptés en Conseil des ministres, en décembre 2021.

Durant ces deux jours les participants ont reçu les enseignements et outils nécessaires pour : connaître et s’approprier les innovations découlant des décrets d’application du code des marchés publics, rafraichir et renforcer les connaissances sur les procédures de passation des marchés. Sans oublier actions correctives issues des audits des marchés publics.

Notons que du mardi 02 au vendredi 26 août 2022, comme indiqué plus haut, ce sont environ trois cent acteurs des collectivités territoriales de Côte d’Ivoire, repartis en sessions qui seront formés par l’Autorité nationale de régulation des marchés publics,(Anrmp).