Sénégal: BRVM - Persistance de la baisse de la capitalisation des obligations.

Après une baisse de 499 millions de FCFA la veille, la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), est de nouveau en repli au terme de la séance de cotation du mardi 2 août 2022. Cette capitalisation s'est établie à 8115,388 milliards de FCFA contre 8129,854milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 14,466 milliards de FCFA. En l'espace de deux journées de cotation, le marché obligataire a enregistré une baisse de 14,965 milliards de FCFA.

Celle du marché des actions est aussi dans la même dynamique baissière, se situant à 6294,908 milliards de FCFA contre 6300,477 milliards de FCFA, soit un repli de 5,569 milliards de FCFA.

Du côté des indices, la baisse persiste même si c'est de façon moins accentuée que la veille. L'indice composite (indice général de la Bourse) affiche ainsi un repli de 009% à 209,12 points contre 209,30 points la veille. Du côté de l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), une baisse de 0,06% est notée à 162,85 points contre 162,95 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est légèrement relevée, s'établissant à 356,108 millions de FCFA contre 348,023 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,78% à 1 425 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 12 400 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,07% à 5 875 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,80% à 1 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,50% à 1 510 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 2,40% à 2 235 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 2,07% à 4 500 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,76% à 835 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 5 895 FCFA).