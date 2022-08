Afrique: Coupe CAF de football - Le Jaraaf officiellement désigné pour représenter le pays

Le Jaraaf jouera, cette année, la coupe de la Confédération africaine de football (coupe Caf). La balance a finalement penché de son côté après le désistement de l'Etoile Lusitana. La nouvelle a été rapportée par le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, en marge du match retour des éliminatoires du Chan qui opposait le Sénégal au Libéria (1-2).

" Si Etoile Lusitana gagne la coupe du Sénégal, elle nous représentera en coupe Caf, mais si le Casa Sports réussi le doublé, la Fédération va se pencher sur le choix de son représentant dans cette compétition africaine ". C'est la réponse qu'avait donnée le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, lorsqu'il a été interpellé sur la question. Quelques semaines après la finale remportée par l'équipe de Ziguinchor, la tendance était alors en faveur des " Vert et blanc " de la Médina. Et elle vient d'être actée Me Augustin Senghor.

À l'issue du match retour comptant pour les éliminatoires du Chan qui a opposé le Sénégal au Libéria (1-2), le président de la fédération a annoncé que c'est le Jaraaf qui défendra les couleurs du Sénégal en coupe Caf. " C'est le Jaraaf qui va représenter le Sénégal à la coupe de la Caf.

La fédération a écrit à toutes les équipes impliquées, Casa Sports, double vainqueur du championnat et de la coupe du Sénégal, Etoile Lusitana finaliste de la coupe du Sénégal et Jaraaf 2e du championnat de football pour avoir leur position sur la question. Mais, à ce jour, seuls le Casa Sports et le Jaraaf ont répondu ", a-t-il déclaré.

Selon Me Augustin Senghor, le président de l'Etoile Lusitana, Etienne Mendy, lui a clairement fait savoir qu'aller en coupe Caf pourrait dévier le club des objectifs du plan de développement mis en place. Une façon pour le président de la fédération de dire que c'est le Jaraaf qui ira en Afrique. C'est vrai que le club avait décidé de son propre chef de ne pas aller en coupe Caf pour des raisons qui lui sont propres ; une décision qui permet ainsi à la fédération de se prononcer sur le nom de l'équipe qui ira en coupe Caf.

Ce sera donc le Jaraaf qui, après le bon parcours de 2021 (quarts de finale), repartira en campagne africaine pour tenter de faire mieux. Mais ce sera sans son capitaine Albert Lamane Diéne qui vient de signer avec le club macédonien du Fc Shkupi qui joue en D1.

Le club de la Médina qui s'est trouvé un nouvel entraineur en la personne de Youssoupha Dabo a ainsi un nouveau challenge à jouer sur la scène africaine d'autant plus que le technicien sénégalais qui coachait Teunguedj Fc lors de la campagne africaine de la Ligue des champions, l'année dernière, sera donc en terrain connu.