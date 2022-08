Tunisie: Lancement de la première identité électronique nationale sur le portable (MobileID) (Ministre des TIC)

Tunis — Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a annoncé le lancement de la première identité électronique nationale sur le portable (MobileID) qui permettra un accès sûr et rapide aux services administratifs et le retrait des documents officiels en ligne.. Intervenant, mercredi, lors d'une conférence de presse tenue au palais du gouvernement à la Kasbah et consacrée à la présentation des détails du projet, le ministre a souligné que cette identité permettra à l'utilisateur d'accéder de manière sécurisée aux portails gouvernementaux ainsi qu'aux services électroniques sans utiliser un nom d'utilisateur, un mot de passe ou d'accès très difficiles à mémoriser et à protéger contre le piratage.

Elle leur donnera également la possibilité " d'effectuer les procédures administratives d'une manière facile et simple, sans avoir besoin de se déplacer.

Ces documents numériques permettront essentiellement au citoyen d'extraire des documents administratifs officiels en ligne à n'importe quel moment et sans se déplacer aux sièges des administrations et des structures concernées.

L'objectif final est d'annuler purement des procédures comme la signature légalisée en se basant sur la signature électronique, a indique le ministre.

Et d'ajouter que le MobileID constituera l'identité qui permettra d'accéder au portail du citoyen pour les services numériques " e-bawaba.tn " pour obtenir l'extrait numérique en ligne comme premier document officiel pouvant être retiré via ce portail.

Néji a également révélé que ce service a été réalisé en partenariat avec l'Agence nationale de certification électronique (Tuntrust) en tant qu'autorité de certification gouvernementale reconnue à l'échelle internationale, le centre national de l'informatique (CNI) chargé de développer et d'héberger les systèmes gouvernementaux et nationaux ainsi que les 3 opérateurs de téléphonie mobile (Tunisie Télécom, Ooreedoo et Orange).

Pour obtenir le MobileID, il faut visiter le site officiel dédié à ce service (www.mobile-id.tn) ou (www.e-houwiya.tn), a précisé le ministre, ajoutant que 6 procédures simples seront nécessaires afin de vérifier l'authenticité des informations inscrites et du nom du propriétaire du téléphone mobile.

Pour la phase finale de la procédure, le citoyen doit se diriger à l'agence commerciale la plus proche de son opérateur mobile pour confirmer son MobileID et activer le service, a encore souligne le ministre.

Et d'annoncer que le renouvellement ou l'annulation du MobileID ne nécessite aucun déplacement.

Lesdits services seront dispensés, dans un premier temps, à titre gracieux, " une période pilote ", qui s'étend jusqu'à la fin de l'année.

-