Maroc: Fête du Trône - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président du Conseil présidentiel yéménite

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président du Conseil présidentiel au Yémen, M. Rachad Mohammed Al-Alimi, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Al-Alimi exprime au Souverain, en son nom et en ceux du Conseil présidentiel et du peuple yéménite, ses sincères félicitations, implorant le Tout-Puissant d'accorder santé et bonheur à SM le Roi et davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite de SM le Roi.

A cette occasion, le Président du Conseil présidentiel au Yémen loue les positions fraternelles du Souverain et du gouvernement marocain en faveur du peuple yéménite et de sa direction politique, souhaitant davantage de développement aux relations bilatérales unissant les deux pays et les deux peuples frères.