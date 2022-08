Cote d'Ivoire: Emploi jeunes - Une centaine de jeunes sensibilisés à l'entrepreneuriat

Ils sont au nombre de 100, les jeunes en quête d'emplois qui ont été présentés au cours de la cohorte des ambassadeurs le 28 juillet 2022, par l'Association des jeunes pour l'emploi et le développement (Ajed), à l'Institut Goethe sis à Abidjan-Cocody.

C'était en présence de Constant Koffi, directeur de la vie associative, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, ainsi que bien d'autres invités qui ont répondu à l'appel de Nathalie Atta, présidente de l'Ajed. L'objectif étant de faciliter l'employabilité des jeunes.

Ces jeunes ont pour mission de former, d'informer et de sensibiliser leurs amis en situation de chômage. Un panel animé par quatre panélistes a marqué cette rencontre dont le thème était : " Les compétences de vie du jeune professionnel citoyen engagé, créateur de richesse et acteur de développement ".

Dans leurs différentes interventions, les panélistes ont tenu à prévenir les nouveaux ambassadeurs sur des difficultés du monde de l'emploi.

Yolande Bogui, auteure, productrice de cinéma et marraine de l'Ajed, a donné des conseils à ses filleuls. Elle leur a demandé de quitter la vie des réseaux sociaux pour être dans ce monde réel où les difficultés sont réelles.

Elle a souhaité avoir des "ambassadeurs" qui travaillent dur, proposent des projets et non des "ambassadeurs" qui dorment sur leurs lauriers et attendent que l'Etat les sorte du sommeil.

" Sortez du monde virtuel de Facebook et soyez des combattants. Donnez-vous la chance de vous aider. On fera le bilan un an après votre mandat. Il faut oser, être résilient et se former ", a dit la marraine.

La cérémonie s'est achevée par une levée de fonds en vue de soutenir ces jeunes.