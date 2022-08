Togo / Tournoi Dr Kaolo - 8 clubs en compétition à partir du 6 août

L'Etoile Filante de Lomé a annoncé ce mardi les couleurs du tournoi Dr Kaolo qui va rassembler huit clubs du Togo. La compétition entre dans le cadre des festivités marquant le 50e anniversaire du décès du joueur qui a marqué le club et la sélection nationale togolaise.

Le stade municipal de Lomé va abriter du 6 au 21 août 2022, la compétition en mémoire d'Apéti Edmond, ex international et crack togolais. L'Etoile Filante, le club que ce crack a porté vers un rayonnement continental, reste déterminé à rappeler les exploits de son champion et à pérenniser sa mémoire.

A quelques semaines de la reprise du championnat de première division (prévu pour le 23 octobre), ce sera une sorte de premier test pour les formations de l'élite qui se préparent pour la prochaine saison, une occasion de mettre également les représentants du pays sur le continent, dans de bonnes conditions.

Les Equipes et groupes

A défaut d'avoir le champion du Togo, ASKO de Kara, qui a un programme déjà établi dans le cadre des préparatifs de la Ligue des Champions, l'organisation annonce la participation de l'ASCK, représentant togolais en Coupe de la CAF. Une belle opportunité pour le club de Kara de se jauger.

En marge de la conférence de presse de lancement tenue ce mardi à Lomé, le tirage au sort a été effectué. Les clubs participants sont répartis en deux poules.

Poule A : Etoile Filante, AS OTR, Entente 2, Agaza

Poule B : ASCK, Tambo FC, Espoir FC, AS Togo Port

La compétition s'ouvre le 6 août prochain avec le match inaugural entre Etoile Filante et AS OTR au stade municipal de Lomé. Dimanche, trois autres rencontres se disputent. Agaza joue sur ses installations l'Entente 2 alors que deux affiches ont lieu au stade municipal. Espoir FC affronte l'AS Togo Port et l'ASCK sera face à Tambo FC, qui se prépare pour jouer l'élite cette saison.