Algérie: Skikda - Ouverture de la 4e édition du camp d'excellence algérien

Skikda — Les travaux de la 4ème édition du camp d'excellence algérien se sont ouverts mardi à Skikda avec la participation de 50 jeunes porteurs de projets innovants.

Ce camp de quatre (4) jours est organisé sous l'égide de quatre ministères de l'Industrie, de l'Environnement, de la Culture et des Arts, de la Jeunesse et des Sports ainsi que du ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startup, a précisé à l'APS Adlane Chaouch, président de l'Entreprise algérienne de promotion de l'entrepreneuriat et de soutien des startup.

Selon la même source, la rencontre porte sur la formation et l'accompagnement de ces jeunes et sera clôturée par la sélection des deux meilleurs projets qui seront qualifiés pour "la grande finale" programmée en novembre prochain dans les domaines de l'économie bleue, l'économie verte, le développement durable, le développement rural, le développement touristique, le développement culturel, le paiement électronique et les technologies financières.

De son côté Fathi Gasmi, président de l'incubateur de startup de Tébessa Innoest et membre du conseil du renouveau économique algérien, a estimé que l'initiative s'inscrit dans le cadre du travail de terrain d'encouragement des startups et de l'économie de la connaissance conformément au programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune et au principe d'égalité des chances pour les jeunes algériens.

Cela inclut l'organisation de sessions de formation à l'entrepreneuriat, au génie financier, au business leadership, a-t-il ajouté en soulignant que les projets accompagnés visent à apporter des solutions innovantes aux problèmes rencontrés par les citoyens dans les divers domaines retenus.

L'objectif de ce camp est la création d'un environnement économique local selon les spécificités de chaque wilaya, selon la même source.