Algérie: Journée nationale de l'Armée - Reconnaissance pour le rôle de l'ANP dans le processus d'édification et la sauvegarde de la souveraineté et de l'unité nationales

Alger — L'Algérie célèbre, jeudi, la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), instituée par le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance du rôle important de l'institution militaire dans le processus d'édification du pays et de la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationales.

Le président Tebboune avait annoncé, lors d'une réunion tenue au début de cette année au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), sa décision d'instituer la journée du 4 août, Journée nationale de l'ANP.

Dans un discours prononcé à cette occasion, il a salué les efforts de "l'Armée algérienne pacifique pour défendre l'Algérie avec force et ardeur".

Le décret présidentiel N 22-217 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 publié au JO 39 du mois de juin dernier prévoit la consécration de cette Journée nationale célébrant la conversion de l'Armée de libération nationale (ALN) en Armée nationale populaire (ANP), le 4 août 1962, en mettant en exergue le rôle important de l'institution militaire dans le processus d'édification du pays, la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationales et de la préservation de l'intégrité du territoire national.

Cette journée nationale est célébrée au niveau de toutes les composantes de l'ANP, déployées sur l'ensemble du territoire national, à travers l'organisation de manifestations, d'activités et de cérémonies de distinction, en reconnaissance aux martyrs et aux moudjahidine de la Guerre de libération bénie, aux martyrs du devoir national, aux grands invalides de la lutte antiterroriste ainsi qu'aux éléments de l'ANP pour leur dévouement indéfectible et leurs sacrifices incommensurables.

Ces dernières années, l'ANP a poursuivi ses efforts soutenus en matière de modernisation et de développement des capacités de combat. Elle a accompli des résultats probants en matière de lutte antiterroriste et contre le crime organisé, pour la défense des principes de la Glorieuse révolution, la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité du pays, la protection des frontières et la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, outre sa contribution au développement de l'économie nationale, à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, à satisfaire les besoins du marché national et à développer la base industrielle du pays.

Le Président de la République ne manque pas de saluer, à chaque occasion, le rôle pionnier et central de l'ANP qui poursuit sa mission de protection de la patrie, par fidélité au serment des Chouhada.

Lors de sa dernière entrevue avec la presse nationale, le président de la République a souligné que la force de l'armée algérienne réside dans le fait qu'elle est une "Armée-Nation" qui a su créer des liens forts avec son peuple fier de son institution militaire.

Ce sentiment de fierté s'est hautement manifesté lors du défilé militaire organisé par l'ANP à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Au cours de ce défilé militaire qui a dénoté le professionnalisme et le développement du système de défense nationale, le Président de la République a souligné, dans son allocution, le respect et la considération de la nation pour l'ANP qu'il a qualifiée de bouclier de l'Algérie et de digne héritière de l'ALN, "dont nous notons fièrement, a-t-il dit, les acquis et les grandes réalisations accomplies". Il a en outre salué son professionnalisme et sa haute maîtrise des technologies militaires ainsi que son attachement au serment des Chouhada et aux valeurs de Novembre".

Dans un message adressé au Chef d'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, pour le féliciter du succès de ce défilé militaire, le Président Tebboune avait affirmé que l'Institution militaire dans notre pays "s'est résolument engagée sur la voie des sciences modernes et l'acquisition des technologies militaires de pointe, pour se mettre au diapason des dernières évolutions et progrès dans le domaine militaire, confortant ainsi sa place privilégiée au sein de la nation".

De son côté, le Général d'Armée Saïd Chanegriha avait soutenu, lors d'une cérémonie en l'honneur des cadres et personnels de l'ANP ayant participé au défilé militaire, que "l'armement de l'Armée nationale populaire est exclusivement voué à la défense de l'Algérie et à la protection de ses frontières et de sa souveraineté nationale, outre sa contribution à l'instauration de la paix et de la stabilité dans le monde sous l'égide des Nations unies". L'Algérie "exprime clairement sa volonté et sa résolution à mener un rôle pivot sur la scène régionale et internationale dans le cadre du droit international", avait-il souligné.

Dans une allocution lors de la cérémonie annuelle de sortie de promotions à l'Académie militaire de Cherchell, le Général d'Armée Saïd Chanegriha avait affirmé que "l'Armée nationale populaire a toujours été garante de l'unité nationale et a joué un rôle important dans le développement national", ajoutant que l'ANP "poursuivra sa mission constitutionnelle".

Cette mission constitutionnelle a été consacrée par la Constitution de novembre 2020 qui, outre la consolidation des rôles assignés à l'ANP, prévoit, à travers les articles 31 et 91, la participation de l'Armée à des missions de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies pour faire face, de manière proactive, à toute menace notamment dans la région, et protéger les intérêts stratégiques du pays.

Cet amendement constitutionnel réaffirme que les choix stratégiques de l'Algérie sont irréversibles et que sa doctrine en matière de politique étrangère et de défense nationale est constante et immuable. Il a également mis en exergue la nécessité pour l'ANP et pour le pays de s'adapter à la nouvelle donne géopolitique qui dicte, comme option incontournable, la participation à la sécurité collective pour la défense des intérêts géostratégiques de l'Algérie.

L'article 31 de la Constitution dispose que "dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes, l'Algérie peut participer au maintien de la paix ".

Selon l'article 91, le Président de la République "décide de l'envoi des unités de l'Armée Nationale Populaire à l'étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement".

L'ANP se distingue des autres armées du monde par le fait qu'elle n'a pas été instituée par décret, un élément parmi d'autres qui explique la portée profonde de la dimension nationale et du prolongement populaire de la digne héritière de l'ALN issue de la matrice des souffrances d'un peuple qui, après avoir enduré les pires épreuves durant de longues décennies, a décidé de déclencher une des plus grandes Révolutions du XXe siècle.