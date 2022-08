Nigeria: Eredivisie - Ajax - Calvin Bassey raconte son histoire, " J'ai réussi "

Calvin Bassey a accordé une interview à Voetbal International, où il raconte comment il est passé de joueur de football de rue à un professionnel.

L'international nigérian est né en Italie mais a grandi en Angleterre. L'actuel défenseur de l'Ajax Amsterdam qui n'a que 22 ans a remporté avec les Rangers la Premiership écossaise et la Coupe d'Écosse, avant de finir finaliste de la Ligue Europa Finaliste cette année. Il a raconté son histoire à vi.nl, " Tous les garçons de Londres veulent devenir footballeurs professionnels, j'ai réussi. Par exemple, vous voulez arrêter de jouer au football et du coup vous valez 23 millions d'euros. "

" En effet, c'était il y a seulement sept ans. Je me souviens bien, j'avais quinze ans. C'était l'été et je n'avais pas de club professionnel. Pendant ces années à Londres, j'ai joué pour diverses équipes amateurs et j'ai beaucoup joué au football de rue. Pour moi, le football était tout. Ma mère a insisté pour que je fasse de mon mieux à l'école, c'était mon avenir. Oui, j'ai suivi toutes les leçons avec intérêt, mais une fois sorti de l'école, j'ai attrapé le ballon et j'étais parti. "

" Quand j'avais quinze ans, je suis arrivé à un âge où j'ai commencé à penser de plus en plus à mon avenir. Et autant je voulais être footballeur, autant j'y croyais de moins en moins. Je m'étais déjà résigné au fait que cette opportunité ne se représenterait plus jamais. J'ai décidé de me concentrer encore plus sur l'école et d'arrêter de jouer au football dans un club, jusqu'à cet été-là, soudain, un message est venu de Leicester City disant qu'ils m'avaient vu jouer et qu'ils voulaient me donner une chance. Cela a pris une tournure radicale. Enfin, mon rêve de devenir footballeur professionnel s'est concrétisé. "

" En fait, je m'étais déjà résigné à arrêter de jouer au football, jusqu'à ce qu'un message arrive de Leicester City cet été-là. J'ai dû faire ce sacrifice, parce que c'était ce que je voulais tellement. Jouer au football dans un environnement professionnel, avoir l'opportunité que tant de talents recherchent à Londres. Tout devait céder la place pour réussir, et cela incluait le manque de mes amis et de ma famille à Londres.

Mais à Leicester, j'ai commencé à investir chaque jour en moi pour devenir un meilleur footballeur. J'ai tout absorbé comme une éponge. Technique, tactique, physique, etc. Toutes les leçons et tous les conseils m'ont été consacrés. J'avais très envie d'apprendre et j'ai vite senti que je m'améliorais. Je me suis retrouvé dans une famille d'accueil, où j'ai vécu de l'âge de quinze à dix-huit ans. C'était un environnement agréable, où je pouvais me concentrer entièrement sur le football. "