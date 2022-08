Gabon: Supmanament - Fin de la session de soutenance des éducatrices préscolaires à Lambaréné

L'université panafricaine des sciences (SUPMANAGEMENT), située dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, a organisé une session de soutenances de la 2ème promotion de ses apprenants, comptant pour cette année 2022, option éducatrice préscolaire. C'était en début du mois écoulé que ladite cérémonie de soutenance a eu lieu dans ses locaux.

C'est l'une des salles de l'institut " Supmanagement " qui a servi de cadre pour accueillir la cérémonie des soutenances des rapports de stages des apprenantes de la 2ème promotion de cette institution à Lambaréné. Au départ, quatre étudiantes ont entamé le périple estudiantin au terme de leur formation théorique.

En date du 2 juillet 2022, lors de la session des soutenances, plus que trois d'entre ces dernières ont pu achever cette étape au grand jour. Il s'agit bien évidemment de Olde Milonda, sortie majeure de cette promotion, avec une moyenne de 16/20. Derrière celle-ci, Brelle Ngora Ivora et Marie Lucrèce Mbiangone l'ont succédé avec les moyennes de 14 et 13/20.

Pour soutenir leurs rapports, ces étudiantes ont fait face à 3 différents membres du jury ; à savoir Alexis Sekoula, président du jury, Ulrich Mbini, 1er membre du jury et Junior Maganga, 2ème membre du jury. Une étape de leur parcours estudiantin qui a eu lieu sous l'assistance de plusieurs membres administratifs de l'institut de formation Supmanagement, dont Paterne N'dounda, Émile Nziengui et Vanessa Ateme, successivement Coordinateur général, Directeur des études et Gestionnaire. Aussi, l'on pouvait constater la présence de nombreux parents et amis des impétrantes du jour.

La session des soutenances ayant pris fin la même journée, a été une occasion pour le fondateur de ledit institut d'exprimer l'efficacité et la véracité de l'existence à l'intérieur du pays des centres de formation professionnels reconnus, pour l'apprentissage des jeunes.

" D'aucuns auraient pensé qu'il n'est pas possible de former à l'intérieur du pays. Hélas, SUPMANAGEMENT vient de démontrer une fois de plus que la formation supérieure ou les centres de formations professionnelles reconnus par l'État sont bel et bien présents à l'intérieur du pays, et que ces structures œuvrent pour la formation des jeunes ", laisse savoir Merfunt Kassa Kombila.

Rappelons à toute fin utile que l'Université Panafricaine des Sciences (UPS), communément appelée Supmanagement, forme la jeunesse migovéenne depuis 2017, année de son implantation à Lambaréné. Au Gabon, hormis " la ville du Grand-Blanc ", UPS existe dans plusieurs autres villes du pays, dont à Port-Gentil, Libreville et Mouila.