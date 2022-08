Tunisie: Visas pour la France - L'ambassade communique, les internautes critiquent

Malgré la perception et le sentiment d'une large partie des Tunisiens selon lesquels la France rechigne à octroyer des visas, l'ambassade de France en Tunisie a récemment publié des chiffres qui déconstruisent ce mythe. L'ambassade explique que pendant deux ans, du fait de la pandémie du Covid-19, les déplacements internationaux, et notamment entre la France et la Tunisie, ont été fortement réduits. Mais avec l'allègement des contraintes sanitaires, la demande de visas a connu " un rebond spectaculaire ".

Selon les chiffres communiqués, au niveau mondial, en 2021, les Tunisiens sont la quatrième nationalité à qui sont délivrés le plus grand nombre de visas pour la France. De janvier à mai 2022, ce sont plus de 50 000 demandes qui ont été traitées, soit plus de 500 par jour, deux fois plus qu'en 2020 et 2021 : 33 000 visas ont ainsi été délivrés sur les cinq premiers mois de l'année. L'effectif du Consulat général, qui avait été réduit entre 2020 et 2022, devrait être renforcé en septembre pour faire face à cette augmentation de la demande de + 77% en un an.

Sur la page officielle Facebook de l'ambassade, certains internautes réagissent à ces chiffres et racontent leurs propres expériences.

" Plus de 3 mois de délai pour obtenir un rendez-vous TLS et des refus en masse dont pour des profils qui ne représentent aucun risque d'enfreindre les règles ou de ne pas revenir en Tunisie, comme ce qui s'est passé pour beaucoup de parents à la retraite qui voulaient aller rendre visite à leurs enfants, ce n'est pas ce que j'appelle être en faveur de la mobilité entre la Tunisie et la France ", écrit ainsi Rafik.

L'ex-député, Yassine Ayari se contente, pour sa part, d'un GIF (image animée) avec le commentaire en anglais : Y're a bad liar ( Vous êtes un mauvais menteur).

De son côté, Karim Bouzouita, fait les comptes : " A raison de 80 euros le visa, ça vous fait un sacré pactole de 4 millions d'euros. Sur l'année, un jackpot de 10 millions. Avec le braquage opéré sur les médecins et les ingénieurs tunisiens en pleine crise économique, il convient de statuer que votre publication est d'une rare maladresse ".

En général, les Tunisiens demandent un meilleur traitement de leurs dossiers, notamment en termes de délais. Ils espèrent également un allègement de la paperasse souvent réclamée.

L'ambassade de France, quant à elle, demande aux Tunisiens désireux d'obtenir un visa, de mieux planifier leurs voyages, en tenant compte des délais de traitement.

" L'ampleur des volumes à traiter quotidiennement doit amener les demandeurs à apporter le plus grand soin à constituer leur dossier et à n'oublier aucune des pièces demandées, quelle que soit leur catégorie, et même s'il s'agit d'un renouvellement, y compris de visa de circulation ", explique l'ambassade de France.