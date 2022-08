Sénégal: Région de Ziguinchor, les 5 nouveaux députés aux profils différents

analyse

Avec la victoire de l'inter-coalition Yewwi Askan Wi (Yaw)-Wallu à Ziguinchor, de nouvelles têtes vont représenter la région à l'Assemblée nationale. Ils sont au total cinq (5) députés aux profils différents, dont l'activiste Guy Marius Sagna et le Dr Gnima Goudiaby, ex-responsable de l'Alliance pour la République (Apr), qui avait ouvertement affiché son soutien à Ousmane Sonko lors des évènements de mars 2021.

Le plus connu des cinq représentants de la région de Ziguinchor à l'hémicycle est sans aucun doute l'activiste Guy Marius Sagna, membre actif du mouvement Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp-France-dégage). Assistant social de profession, il a servi dans plusieurs structures sanitaires du pays, dont les hôpitaux de Tambacounda et Sédhiou. La tête de liste départementale de Ziguinchor de la coalition Yaw-Wallu fut membre de Yoonu Askan Wi qui s'est fondu dans le Pastef. Il a été directeur de campagne de la coalition Ndawi Askan Wi dirigée par Ousmane Sonko, lors des élections législatives de 2017. Guy Marius Sagna s'est fait remarquer à travers ses combats aux côtés des différentes couches sociales et professionnelles du pays et les innombrables interpellations dont il a fait l'objet. La dernière en date a eu lieu le 18 juin dernier à Ziguinchor, au lendemain de la manifestation pour la réhabilitation de la liste nationale des titulaires de Yewwi Askan Wi. Mais ces arrestations suivies parfois de séjours carcéraux n'ont jamais réussi à freiner sa détermination.

A l'Assemblée nationale où il va poursuivre son combat, Guy Marius Sagna sera accompagné par Oulimatou Sidibé, enseignante de profession. Cette militante de la première heure du parti Pastef, déjà élue adjointe au maire de Ziguinchor, se voit récompenser pour sa fidélité et son investissement pour la massification du parti dirigé par Ousmane Sonko.

A Oussouye, celui qui a mis fin à la toute-puissance du député de l'Alliance pour la République Aimé Assine, était presque un inconnu de la sphère politique du Kassa avant son investiture sur la liste départementale de Yewwi Askan Wi. Mais Alphonse Mané Sambou est une tête bien pleine. Il est titulaire d'un doctorat en économie et est enseignant à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Malgré la surprise de son choix dans les rangs du Pastef, il a bénéficié du soutien sans faille de toutes les coordinations communales du parti et de celui du maire d'Oussouye, Ousmane Landry Diallo, qui dirige le Mouvement Djiito. L'élan de sympathie grandissante d'Ousmane Sonko dans le Kassa et le choix porté sur Aimé Assine par le Président Macky Sall et contesté par bon nombre de responsables de Benno Bokk Yaakaar, qui n'ont pas mouillé le maillot, ont plaidé en la faveur d'Alphonse Mané Sambou. Il aura la lourde tâche de porter les revendications des populations d'Oussouye à l'hémicycle.

Dans le département de Bignona, Dr Ndèye Gnima Goudiaby se voit récompenser pour sa prise de position en faveur d'Ousmane Sonko lors des évènements tragiques de mars 2021, suite à la plainte d'Adji Sarr contre le leader du Pastef pour viol et menaces de mort. L'ancienne responsable de l'Alliance pour la République avait claqué la porte de la mouvance présidentielle et démissionné de son poste de vice-présidente du Conseil Départemental de Bignona. Convaincue qu'Ousmane Sonko était victime d'un complot dont les instigateurs, disait-elle, étaient ses anciens camarades de l'APR. La pharmacienne représentera, avec Bacary Diédhiou, le département de Bignona à l'Assemblée nationale. Ce dernier est un inspecteur de l'éducation et de la formation, originaire du village de Mandégane dans le Blouf (entité du département de Bignona qui polarise les villages de l'arrondissement de Tendouk.