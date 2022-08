Sénégal: Répartition des 165 sièges de députés entre régions - Dakar, Thiès et Diourbel en tête du peloton

Au lendemain des élections législatives du 31 juillet, Sud quotidien vous présente la répartition des 165 sièges de députés. Avec leurs forts quotients électoraux, les régions de Dakar, de Thiès et de Diourbel occupent la première place du tableau.

Fixée par le décret n°2022-1051 du 03 mai 2022 portant répartition des sièges de députés au scrutin majoritaire départemental pour les élections législatives du 31 juillet 2022, les 165 sièges de députés de l'Assemblée nationale sont répartis entre 53 sièges à pourvoir au scrutin proportionnel et 112 au scrutin majoritaire ou départemental en raison de 97 députés à élire au scrutin majoritaire départemental à l'intérieur du pays dans les 65 départements et 15 au niveau des départements de l'étranger (diaspora). Le tableau de répartition des 97 députés à élire au scrutin majoritaire départemental à l'intérieur du pays dans les 65 départements est dominé par la région de Dakar qui compte 18 députés répartis entre les départements de Dakar (07) Pikine (05) Guédiawaye (02) Keur Massar (02) Rufisque (02). La capitale est suivie par la région de Thiès qui totalise 10 députés répartis entre Thiès (04) Mbour (04) et Tivaouane (02). La troisième position de ce classement est occupée par la capitale du Baol, Diourbel avec 09 députés répartis entre Mbacké (05), Diourbel (02) et Bambey (02).

Avec ses quatre départements, la région de Tamba totalise 07 députés et vient à la quatrième position : Tamba (02) Bakel (02) Koumpentoum (2) Goudiry (01). Elle est suivie de l'ancienne capitale de la Casamance : Sédhiou qui compte 6 députés répartis entre ses départements : Sédhiou (02) Bounkiling (02) Goudomp (02). De même que Tamba, les régions de Saint-Louis, Kolda, Louga comptent également chacune 6 sièges de députés en raison de 02 pour chacun de leurs 03 départements. La région de Kaffrine est également créditée du même nombre de députés (6), répartis en raison de 02 pour le département de Koungheul, 02 Kaffrine, 01 Malem Hoddare 01 Birkilane. La suite de ce tableau se présente ainsi : Matam (5) dont 02 pour le département de Matam, 02 pour Kanel et 01 pour Ranérou-Ferlo. La région de Kaolack recense 05 députés dont 02 à élire dans le département de Kaolack, 01 à Guinguinéo et 02 à Nioro. La région de Fatick a 05 députés en raison de 02 pour le département de Fatick, 02 à Foundiougne et 01 à Gossas. La Région de Ziguinchor est créditée de 05 députés dont 02 pour le département de Ziguinchor, 02 pour Bignona et 01 pour Oussouye.

Avec 03 députés répartis entre Kédougou (01) Salemata (01) et Saraya (01), la région de Kédougou vient à la dernière position de ce tableau concernant la répartition des 97 députés à élire au scrutin majoritaire départemental à l'intérieur du pays. S'agissant des 15 sièges de la Diaspora, leur répartition se présente comme suit : l'Afrique du Nord (01), l'Afrique de l'Ouest (03), l'Afrique centre (02), l'Afrique australe (01). Europe de l'ouest, du centre et du nord : 03, Europe du sud : 03. L'Amérique-Océanie (01) et l'Asie-Moyen Orient (01)