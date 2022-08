Maroc: L'Observatoire Marocain des Prisons présente son rapport annuel

L' Observatoire Marocain des Prisons (OMP) organise une conférence de presse jeudi 04 août à Rabat pour présenter son rapport sur " la situation des prisons et des détenu-e-s au Maroc au titre de l'année 2021 ".

" Ce rapport publié annuellement par l'OMP vise à dresser un état des lieux de la situation carcérale et pénale à différents niveaux, à mesurer le niveau de réalisation des engagements du Maroc en termes de mise en œuvre des réformes pénale et carcérale en conformité avec les standards internationaux, les conventions ratifiées et les dispositions de la Constitution en la matière, de mettre en exergue les dysfonctionnements et d'engager un dialogue avec les autorités concernées pour l'adoption de lois et de mesures garantissant la protection et le respect des droits humains et la dignité des détenu-es, l'humanisation des conditions de détention et l'amélioration du niveau de réinsertion ", a précisé un communiqué de l'OMP.