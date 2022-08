Afrique: Le président Ouattara a visité la prison de Robben Island

Le Président de la République Alassane Ouattara en visite d'Etat en Afrique du Sud a visité, ce samedi 23 juillet 2022, la prison de Robben Island où le Président Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé dix-huit de ses vingt-sept années de prison.

Le numéro un ivoirien a salué la mémoire d'un leader et d'un homme d'État exceptionnels dont le message de paix et de réconciliation nationale, selon lui, est un bel héritage qui doit inspirer les générations actuelles et futures.

Avant la visite de la prison, le chef de l'Etat et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont pris part la veille au Centre de Recherche Scientifique et industrielle (CSIR) de Pretoria à un forum des affaires Afrique du Sud - Côte d'Ivoire avec pour thème: " accélérer le commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des partenariats renforcés ". Profitant de cette occasion, le ministre ivoirien du Commerce, de l'industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a, dans son allocution, présenté les atouts de la Côte d'Ivoire en matière d'opportunités d'investissements.

Par la suite, les deux chefs d'Etat ont fait d'importantes adresses à l'endroit de la communauté des affaires des deux pays, l'invitant à investir davantage et à augmenter le volume des échanges commerciaux qui est à un niveau cumulé de plus de 3 milliards de dollars US de 2017 à 2021. Ainsi, 70 chefs d'entreprises ivoiriennes conduits par Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie et 163 hommes d'affaires sud-africains ont noué d'importants contacts en vue de faire prospérer leurs affaires en Côte d'Ivoire et Afrique du Sud à des investissements.

En marge du forum, le ministre Souleymane Diarrassouba a signé un protocole d'accord avec l'Association Africaine des Constructeurs Automobiles ( AAAM) représenté par M. Bily TOM, PDG ISUZU Afrique du Sud. Ce protocole porte essentiellement sur la collaboration entre les parties dans la mise en place d'un plan de développement de l'industrie automobile avec notamment l'élaboration d'un " livre blanc " pour la promotion et le développement des industries d'assemblage automobile ainsi que la fabrication des pièces de rechanges et des composants automobile.