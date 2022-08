Egypte: Initiative pour promouvoir les investissements dans les domaines de l'action climatique

L'Egypte a annoncé une initiative sans précédent pour encourager les investissements dans les domaines liés à l'action climatique à la lumière de sa présidence de la 27e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP27), prévue à Charm El-Cheikh en novembre prochain.

La présidence égyptienne de la COP27 a lancé cette initiative dans le but de présenter les projets climatiques et les opportunités d'investissement en ce sens aux investisseurs, aux organisations financières internationales, aux banques de développement et d'autres acteurs, afin de commencer effectivement la mise en œuvre de ces projets qui permettront à réaliser les objectifs de l'action climatique.

L'initiative égyptienne comprend la tenue de cinq grands forums régionaux: le premier concerne l'Afrique et est prévu du 2 au 4 août à Addis Abeba, où siège la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le deuxième forum se tiendra le 25 août à Bangkok, siège de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique.

Santiago, siège de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, accueillera le troisième forum les 1er et 2 septembre tandis que Beyrouth, qui abrite la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, doit héberger le quatrième forum sur la région arabe le 15 septembre, alors que le cinquième forum se tiendra le 20 septembre à Genève, siège de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). Les résultats de ces réunions seront soumis à la conférence de Charm El-Cheikh en novembre.

Pour sa part, Mahmoud Mohieldin, Champion de haut niveau de l'ONU pour l'action climatique d'Egypte pour la COP27, a déclaré que cette initiative avait pour but d'examiner les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'alimentation et de l'eau, de développer les systèmes de l'irrigation, d'augmenter la productivité agricole, les énergies nouvelles et renouvelables et les infrastructures pertinentes et de promouvoir la transformation numérique dans la gestion de ces secteurs, ce qui aiderait à mettre en œuvre effectivement les projets climatiques, à réaliser les objectifs de l'action climatique et à fournir des opportunités d'emploi dans les cinq régions susmentionnées.

Selon Mohieldin, le premier forum se tiendra à Addis Abeba sous le thème: "la voie vers la COP27: le forum régional africain pour les initiatives du climat, pour le financement de l'action climatique et pour les objectifs du développement durable", avec une participation (virtuelle) officielle égyptienne de haut niveau, dont les ministres des Affaires étrangères Sameh Choukry (président de la COP27), de l'Environnement Yasmine Fouad, de la Coopération internationale Rania El-Machat, ainsi que le président de la bourse du Caire Mohamed Farid.

Le forum comprend nombre de séances sur les outils de la transition financière juste, en augmentant le niveau de l'investissement dans les mesures d'adaptation au changement climatique, sur les mécanismes de l'écosystème en réduisant l'ampleur des risques des catastrophes naturelles, et des pertes et dommages dus au changement climatique, et aussi sur les moyens de réaliser la transition vers l'économie verte en Afrique et de mobiliser les efforts du secteur privé en ce qui concerne l'action climatique.

Mena