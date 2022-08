Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Appel à candidatures pour une résidence d'écriture de scénario de série

Le 15 août est la date butoir pour répondre à l'offre de participation lancée dans le cadre d'un projet commun piloté par le Goethe-Institut et l'Institut français (IF) de Kinshasa avec le soutien du Fonds culturel franco-allemand. L'appel à candidatures pour la " Formation à l'écriture de scénario de série " est lancé aux cinéastes et scénaristes possédant déjà " une première expérience dans le domaine du cinéma en tant qu'auteur ou réalisateur et désireux de travailler en équipe sur un sujet ". Les dix candidatures retenues, après sélection du jury, participeront à une résidence d'écriture à la Halle de la Gombe.

Elle a pour objectif de permettre aux uns et aux autres de se former à l'écriture de scénario de série. Prévue du 21 novembre au 10 décembre 2022, la formation vise à " développer un projet commun (par exemple un pilote de série) dans le format d'une Writers' Room ", elle sera assurée " sous la direction d'experts d'Europe et d'Afrique ", indique l'IF.

Organisée avec le soutien du Fonds culturel franco-allemand, l'atelier de trois semaines est initié dans le cadre du projet conjoint du Goethe-Institut et de la Halle de la Gombe dénommé " Writers' Room Kinshasa, la diversité des histoires pour un avenir diversifié ". Par ailleurs, " une formation à la rédaction des dossiers de candidature est proposée ".

Elle sera offerte comme module supplémentaire. Cette phase initiale du projet assurée en présentiel à Kinshasa, souligne l'IF, sera suivie d'un mentorat en ligne. Et qui plus est, " certains modules de formation pourront avoir lieu à un autre moment ".

Les cinéastes et scénaristes intéressés par la résidence sont tenus d'envoyer leur dossier de candidature à kinshasa@goethe.de ainsi qu'à culture@ifkinshasa.org. En plus de de son identité, à savoir son " nom, prénom, sexe et âge ", le candidat doit également mentionner son email et joindre un CV à sa lettre de motivation. Sans oublier des échantillons de travaux précédents (liens vers des films réalisés, extraits d'un scénario/traitement).