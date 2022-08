Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Le PCT rafle encore la mise au second tour

Les résultats du second tour des élections législatives des 26 et 31 juillet derniers, rendus publics le 2 août par le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbacka, donnent à nouveau le Parti congolais du travail (PCT) vainqueur avec neuf élus sur les vingt-cinq sièges.

Déjà largement vainqueur au premier tour avec 103 députés, le PCT totalise à lui seul cent-douze élus sur les cent-cinquante-et-un sièges de l'Assemblée nationale. L'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) arrive en deuxième position avec quatre élus au second tour, suivie de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS) qui a obtenu trois sièges. A l'issue des deux tours, les deux formations politiques de l'opposition partagent la deuxième place avec sept députés chacune.

Trois indépendants ont pu se faire élire au second tour dont un à Brazzaville, un dans le Pool et un autre dans la Lékoumou. Avec deux élus au second tour, le Parti républicain et libéral (PRL) de Nick Fylla a réalisé un exploit, surtout à Moungali 3 où sa candidate, Gervine Mouger Mounea Dizangué Aya, a battu le président du Parti pour l'unité, la liberté et le progrès (Pulp), Jean Didace Médard Moussodia, qui siégeait à l'Assemblée nationale depuis 2002.

Les autres partis comme la Dynamique républicaine pour le développement (DRD), le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI), le Club perspectives et réalité (CPR) et le Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail (MUST) ont obtenu chacun au second tour un député.

Listes des vingt-cinq députés élus au second tour

Département de Brazzaville

Makélékélé 1: Bambi Goma Gerald Lone (UDH-Yuki) ;

Makélékélé 2: Badiabio Joseph (UDH-Yuki) ;

Makélékélé 3 : Mouangassa Princesse Gaétane Line (PCT) ;

Makélékélé 4 : Ayessa Itoua (indépendant) ;

Moungali 1 : Mouagni Aimé Hydvert (CPR) ;

Moungali 3 : Mounea Dizangué Aya Gervine Mouger (PRL) ;

Ouenzé 4 : Gouamba Ninon Pachel (PCT) ;

Mfilou-Ngamaba 1 : Samba Sylvain (UDH-Yuki).

Département du Pool

Kinkala commune: Fylla Saint-Eudes Antoine Thomas (PRL) ;

Kimba: Bokolojoué Antoine (indépendant) ;

Goma Tsé-Tsé: Mampouya Hellot (DRD);

Vinza: Nkeoua J. (UDH-Yuki).

Département de la Bouenza

Mouyondzi : Munari née Mabondzot Claudine (MUST) ;

Kingoue : Sibali Jean (PCT) ;

Boko-Songho : Mbanzoulou Eugène (PCT) ;

Madingou commune: Moungondo Albert (UPADS).

Département de la Lekoumou

Bambama : Souaka Judes Wilfride (indépendant).

Département du Niari

Moutamba : Lalissini Bikindou Juste Jerslin (PCT) ;

Moungoundou sud : Mabita Jean Claude Stéphane (MCDDI) ;

Mayoko: Leyinda Pascal Alain (UPADS);

Kimongo : Guimbi Michel (PCT) ;

Kibangou : Dzamba Bienvenu Victor (UPADS).

Département du Kouilou

Mvouti 1 : Matombé Paul (PCT)

Département de Pointe-Noire

Ngoyo : Baniakina Antoine (PCT)

Tchiamba-Nzassi: Makosso Christian Ernest (PCT)

Notons que les résultats provisoires du premier et second tour des élections législatives et locales de juillet 2022 seront validés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Au niveau des locales, 1154 sièges ont été pourvus pour le compte des 26 conseils départementaux et municipaux à travers le pays.