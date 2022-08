Congo-Brazzaville: Département de la Sangha - Ouesso bientôt dotée d'un hôpital ophtalmologique

La Fondation "New sight", en partenariat avec le gouvernement congolais et la Fondation Congo assistance, a procédé, le 28 août à Ouesso, dans le département de la Sangha, au lancement officiel des travaux de construction d'un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies des yeux. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence des autorités locales (préfet, maire, directeur départemental de la santé) et de la délégation de la Fondation Congo assistance conduite par son secrétaire général, Michel Mongo, représentant Mme Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de cette ONG.

Le projet de construction de l'hôpital de Ouesso a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la prise en charge sanitaire de la population à travers l'ophtalmologie.

Selon les données techniques, l'hôpital ophtalmologique de Ouesso sera construit en douze mois sur un terrain de 6 ha, pour un coût estimé à 5 000 000 d'euros, soit 3 279 450 000 FCFA. A la finition, il comprendra vingt lits, deux chambres d'isolement, un service de consultation externe incluant les urgences, un magasin d'optique et son atelier, une pharmacie, deux salles d'opérations et autres pièces indispensables pour le bon fonctionnement de cette structure sanitaire.

L'événement a été salué par la population et les autorités du département, qui ont saisi l'opportunité pour rendre hommage au gouvernement par le biais du ministère de la Santé et de la Population, à la présidente de Congo assistance, Mme Antoinette Sassou N'Guesso, aux différents partenaires internationaux ainsi qu'à l'ONG "New sight", dirigée par Joyce et Henri Samoutou.

" Nous avons donné le cadeau inestimable de la vue et changé la vie des milliers de personnes. Nous célébrons le fait qu'ensemble nous serons en mesure d'apporter plus d'aide, lorsque cet hôpital sera construit. Nous célébrons aussi l'avenir brillant et plein d'espoir de nos patients dont les vies seront transformées ici ", a déclaré le président de New sight, Henri Samoutou, dans son discours.

Signalons que New sight anime déjà un centre de santé à Ouesso qui administre des soins de qualité par des opérations de toutes les maladies liées aux yeux. Il enregistre actuellement plus de 250 consultations par mois. Créée en 2012, simultanément au Royaume-Uni et à Hong Kong, la Fondation "New sight" est une organisation chrétienne à but non lucratif. Elle prévient et traite les maladies oculaires au Congo depuis dix ans.