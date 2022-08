Cote d'Ivoire: Trois questions à... Amadou Coulibaly - "La base du RHDP a démontré qu'elle est vivante "

interview

Dans cet entretien, Amadou Coulibaly, tête de liste de " Fidélité-Loyauté-Discipline " élue dans le département de Korhogo avec un taux de participation de 94,84% et 100% des suffrages exprimés, félicite l'union et le consensus qui ont prévalu lors de ce scrutin.

Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions au terme de ces élections dans le département de Korhogo ?

Ce suffrage montre que la base est là, mobilisée, intacte et inamovible. Elle avait juste besoin d'être remise au travail, de reprendre confiance en elle-même, car il faut avouer que la disparition de notre aîné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a perturbé plus d'un au niveau de Korhogo ; aussi bien au niveau personnel qu'au niveau structurel. Quand je parle du plan structurel, je parle de la base du RHDP. Cette base a eu, à travers ces élections, l'occasion de démontrer qu'elle est vivante, avec ce taux de participation qui reste le plus élevé de tous les départements du parti.

Honnêtement, pour les observateurs, on était loin d'imaginer qu'il y aurait un tel consensus surtout quand on sait qu'il y avait une trentaine de candidatures. Quel a été votre secret pour obtenir ce consensus ?

En toute humilité, il y a eu deux choses. Premièrement, je n'ai pas obtenu le consensus, c'est le consensus qui est venu à moi. Tous ceux qui avaient des intentions de candidature sont venus à moi pour me le faire savoir. Tous quasiment ! A partir de ce moment, je me suis senti interpellé. Je me suis dit qu'ils ont vu en moi des choses que moi-même je ne voyais peut-être pas. J'ai eu dès lors une responsabilité qui s'imposait à moi. Je ne devais pas décevoir toutes ces personnes, qui se sont spontanément référées à moi, il fallait donc que je m'active pour consolider cette confiance placée en moi, en obtenant ce consensus.

Deuxièmement, en réalité je n'ai pas eu à réinventer la roue, il a suffi que je mette mes pas dans ceux d'Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant longtemps un homme de consensus, quelqu'un qui s'est battu pour qu'il y ait l'entente et l'union à Korhogo. Il a supporté pour cela beaucoup d'épreuves, il a avalé pas mal de couleuvres parce que la seule chose qui comptait pour lui, c'était notre union, c'était notre unité. Nous nous sommes inscrits dans la même voie, nous n'avons pas véritablement fait autre chose pour obtenir le consensus parce que le consensus était quasiment déjà là, il fallait quelqu'un pour le porter. Donc, la plupart des candidats dont certains aînés qui ont l'âge de mes parents sont venus à moi pour m'aider à porter ce consensus. Je voudrais ici les en remercier et leur en rendre grâce.

Au terme de ce travail remarquable, quels ont été vos mots à l'endroit des acteurs qui ont tous joué un important rôle dans ce scrutin exemplaire ?

Je ne l'ai pas encore fait parce que je n'étais pas à Korhogo pendant ces élections. J'étais en Afrique du Sud, en mission avec le Chef de l'Etat. Mais ces résultats montrent que lorsque vous avez bien travaillé sur le terrain, en vous appuyant sur des hommes de confiance, vous n'avez pas forcément besoin d'être là physiquement pour que les choses puissent bien se passer. Nous étions au téléphone de façon quasi permanente avec toutes les équipes. Ce résultat, c'est d'abord le leur.

Je salue donc tous les acteurs à commencer par la direction de campagne commune que nous avons mise sur pied. Je salue également tous les candidats parmi lesquels il y a quand même des personnes de qualités, des députés, des députés-maires qui ont tous accepté que je puisse porter cette liste. Je voudrais en tout cas saluer leur humilité, leur unité, leur esprit d'union et leur cohésion qui nous ont permis d'avoir ce résultat.

Nous avons conduit les choses en toute responsabilité, dans la concertation avec tous les candidats et partout, chaque fois, c'est le consensus qui a prévalu pour les prises de décision. Nous n'avons eu besoin d'aucun intermédiaire pour nous adresser à eux. Je veux donc les saluer tous, saluer tous les candidats ainsi que l'équipe de campagne qui a fait un travail extraordinaire. Ce résultat, comme nous l'avons dit est le leur. Ils ont des raisons d'être fiers d'avoir relevé le défi de l'union et de la cohésion si chères à Amadou Gon.