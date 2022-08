Cote d'Ivoire: Cinéma - Françoise Remarck traduit la fierté de la Côte d'Ivoire à Philippe Lacôte

"Philippe Lacôte porte aujourd'hui haut le flambeau du cinéma ivoirien à l'international. Ce qui fait la particularité de ce prix glané au Maroc, c'est qu'il valorise des corps de métier et toute la chaîne des valeurs.

Ce qui honore aussi ceux qu'on ne voit pas toujours (... ) Heureux de ce que tu fais, mon cher Philippe, on attend d'autres prix encore de toi... ". Ces propos qui sonnent, indubitablement, comme des encouragements, Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, les a tenus hier à son cabinet au 22ème étage de la Tour D au Plateau à Abidjan.

C'était à l'occasion de l'audience qu'elle accordait au réalisateur et producteur franco-ivoirien, Philippe Lacôte, venu lui présenter l'un de ses derniers trophées glanés au Maroc avec son film à succès, " la Nuit des rois ".

En accordant cette audience au cinéaste, la première responsable des arts et de la culture en Côte d'Ivoire lui traduisait ainsi la fierté et la reconnaissance de l'Etat ivoirien avec, au premier chef, le Président de la République Alassane Ouattara.

A la réalité, cette production a été doublement primée, lors de la 22e édition du Festival du cinéma africain de Khourigba dans le royaume chérifien en s'adjugeant " le Prix du scénario Samir Farid " et celui des " Meilleurs chants et chorégraphie ".

Fierté et reconnaissance

Selon la ministre, il était plus qu'idoine de marquer un arrêt pour témoigner, à Philippe Lacôte, les encouragements du pays au regard des performances réalisées par celui qui incarne l'une des valeurs sures du cinéma ivoirien. Surtout que " la Nuit des rois ", sortie le 4 décembre 2020, en seulement deux années a glané près 25 prix de valeur à travers le monde.

Honoré d'être reçu par la ministre de tutelle, Philippe Lacôte a dit toute sa joie d'être reçu par la ministre Françoise Remarck. Tout aussi a-t-il expliqué que ce glané à Khourigba est le résultat d'une synergie d'action de toute l'équipe avec laquelle il travaille. "Ce qui me touche le plus, c'est le prix collectif qui récompense la performance de l'équipe, y compris les chanteurs et les danseurs du film. C'est véritablement ces artistes qui ont porté le film", a rapporté le réalisateur.

A noter, la trame du long métrage " La nuit des rois " a pour espace actanciel la plus grande prison de Côte d'Ivoire, la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca). Un homme envoyé dans cette prison, située en pleine forêt doit, conformément à la coutume, raconter une histoire pour le reste de ses co-détenus jusqu'à l'aube. Cette nuit-là, notre homme n'aura de choix que de tenir en haleine les prisonniers le plus longtemps possible, en racontant la vie du légendaire roi rebelle Zama.

Cette audience a également été l'occasion, pour la ministre, de se satisfaire de la vitalité du secteur de audiovisuel en Côte d'Ivoire. " Tout ce que nous faisons s'inscrit dans le Programme national de développement (Pnd) qui porte la vision du président de la République. Cela, avec pour objectif de contribuer à l'économie du pays et faire de la Côte d'Ivoire un pays de tourisme cinématographique ", a souhaité Françoise Remarck qui avait à ses côtés Mme Lysson Diomandé, directrice générale par intérim de l'Office national du cinéma de Côte (Onac-ci).

Quant à Philippe Lacôte, il avait avec lui plusieurs de ses collaborateurs et l'écrivain Gauz, auteur du roman " Debout payé ".