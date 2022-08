Cote d'Ivoire: Incendie à la cité administrative Tour E - Moussa Sanogo rassure sur la sauvegarde des documents

Suite à l'incendie qui s'est déclaré le dimanche 10 juillet dernier au 2e étage de la Tour E de la cité administrative au Plateau, de nombreux documents sont partis en fumée et trois directions de la direction générale des impôts ont été impactées par l'incendie.

En attendant d'avoir l'ampleur réelle des dégâts, l'un des bureaux où les dégâts sont plus importants ne contenait pas de documents sensibles. Hors du pays au moment de l'incendie, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo s'est rendu, le jeudi 21 juillet 2022, sur ce palier pour constater l'étendue des dégâts et apporter son soutien aux agents des impôts.

A cette occasion, il s'est dit satisfait de savoir que c'est un bureau ne contenant pas de documents sensibles qui a été brûlé. Aussi, Moussa Sanogo a rassuré qu'avec la digitalisation effective de l'administration fiscale et la réplication des documents aussi bien à Abidjan qu'en dehors d'Abidjan, il est possible de récupérer les informations perdues en cas d'incident.

Ensuite, le ministre s'est réjoui de savoir que l'intégrité physique des agents a été préservée et a félicité la direction générale qui a su déployer assez rapidement le personnel au 1er étage, en vue de poursuivre le travail. " Les incidents arrivent dans la vie des hommes.

Mais à chaque fois que cela arrive, on doit savoir continuer la marche du pays vers l'avant parce que nos populations ont des besoins qui attendent d'être satisfaits. Et il faut être au travail pour pouvoir le faire ", a déclaré Moussa Sanogo. Enfin, le ministre a assuré qu'un diagnostic sera fait pour déterminer les circonstances précises de l'incendie et apprécier les zones d'insuffisances. Ceci, en vue de mettre en place des plans de mise à niveau dont il compte s'assurer de l'exécution dans les délais souhaités.