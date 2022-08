Cote d'Ivoire: Elections de secrétaires départementaux du RHDP - Un scrutin globalement apaisé

Pari gagné pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ce samedi 23 juillet 2022, les militants de cette formation politique étaient appelés aux urnes pour élire leurs premiers responsables politiques.

A savoir les secrétaires départementaux considérés comme la courroie de transmission entre les militants et la direction. Plus de 500 candidatures étaient en compétition pour 349 sièges. Dans la discipline, d'Abidjan à Korhogo, en passant par Bouaké, Agnibilékro, San Pedro ou Man, les militants sont allés choisir leurs dirigeants. Les lieux de vote avaient été pris d'assaut par les électeurs, comme en témoignent les longues files d'attente.

Pour un parti qui est né seulement le 16 juillet 2018 et qui est à ses premiers pas, il faut reconnaitre que le pari était tout de même risqué, et l'exercice périlleux. Mais le jeu en valait la chandelle. Car il s'agissait d'une part de montrer que le RHDP est un grand parti démocratique et d'autre part faire preuve d'innovation dans le choix de ses dirigeants politiques.

Les initiateurs du projet peuvent s'en réjouir au vu des résultats obtenus sur le terrain. En effet, pour la plupart des partis politiques que nous connaissons sous nos cieux, c'est l'une des premières fois que des responsables politiques sont élus. Le fait est donc rare pour être souligné. A travers la tenue de ce scrutin, le RHDP est le seul parti qui se connecte ainsi à sa base en lui donnant voix au chapitre. Les candidats pour leur part se sont bien prêtés au jeu. Durant quatre jours (Lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet 2022), les listes ont rivalisé entre elles à coups d'arguments pour avoir l'adhésion des militants. Comme c'est le cas dans toute démocratie, les candidats se sont essayés autant que faire se peut, au jeu de la séduction.

Avec plus ou moins de réussite. Certains candidats au cours de la campagne ont dénoncé, dans la forme, des irrégularités sur les listes électorales. Cela, sans tomber dans l'excès ou conduire à un blocage. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que beaucoup à l'issue de ce scrutin, ne vendaient pas cher la peau du RHDP qui a fini par montrer sa maturité au bout du processus.

Contrairement à certains partis politiques comme le PPA-CI ou le PDCI qui ont du mal à implémenter la démocratie en leur sein. Récemment, Laurent Gbagbo a dû suspendre l'élection du président des jeunes et des femmes de son parti à cause de l'extrême tension née autour de ces scrutins. Le PDCI lui reste fermé à toute forme de démocratie alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander que la démocratie s'applique dans le fonctionnement des instances. Hormis quelques incidents isolés samedi dernier lors du scrutin, il faut souligner que dans la majorité des zones, de nombreux consensus avaient été trouvés en amont.

Aussi dans l'ensemble, le scrutin s'est globalement bien déroulé sur le territoire national. Si les militants et les candidats sont à féliciter pour leurs comportements exemplaires, la grande transparence avec laquelle la direction du parti a géré le processus a également contribué à apaiser le climat. Le jeu a été le plus ouvert possible. 500 candidats se sont lancés à l'assaut de 349 postes qui étaient disponibles.

C'est, il faut le dire, une grande victoire démocratique pour ce parti naissant et qui est à ces premiers balbutiements. Pour un coup d'essai, ce fut, en tout cas, un coup de maître.