Cote d'Ivoire: Rencontre entre le président de la République et ses prédécesseurs - Le CARPED invite à une synergie d'actions autour d'eux pour la paix

Encourager le chef de l'État Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo pour les pas qu'ils posent en faveur du renforcement de la paix en Côte d'Ivoire.

Cela, suite à leur rencontre le 14 juillet dernier au Palais de la présidence de la République- Plateau. Le Challenge Africain pour un Renouveau des Politiques Économiques de Développement (CARPED) qui s'est montré très favorable à cette initiative, en a salué l'esprit, dans une déclaration, à la presse, le week-end écoulé.

Le CARPED a encouragé les leaders politiques ivoiriens pour les pas qu'ils posent pour détendre le climat politique. Ainsi que l'atmosphère sociale. Ce qui permet, selon lui, d'apporter la sérénité aux populations qui, de ce fait, peuvent donner libre cours à leurs occupations professionnelles et économiques.

" Le CARPED se félicite de cette noble et louable initiative appelée de tous nos vœux depuis le 08 octobre 2020 à l'occasion de notre tournée de décrispation pendant la période électorale à la place Laurent Gbagbo de Gagnoa ", a souligné Érick Koné, le président du mouvement.

Dans le but d'emboîter le pas aux leaders politiques et amener les Ivoiriens à s'inscrire résolument dans la voie de la paix, le CARPED, annonce dans les jours à venir la naissance d'un grand mouvement qui va unir tous les Ivoiriens autour de cet idéal. " Pour soutenir la vision et les efforts du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le CARPED une fois de plus, appelle à une synergie d'actions et surtout à une mobilisation générale autour des initiatives de paix, de réconciliation et de renforcement de la cohésion sociale à travers la mise en place de la Grande coalition pour la République (GCOR) pour une stabilité durable de nôtre pays ", annonce-t-il.

Le CARPED en partenariat avec la GCOR entendent dans cette perspective organiser une grande journée d'hommage, à travers un gigantesque rassemblement au stade Biaka Boda (Gagnoa) au Président de la République Alassane Ouattara et aux présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.