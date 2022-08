Cote d'Ivoire: Festirois 2022 - La 11ème édition mise sur la consolider de la paix en Côte d'Ivoire

" Dialogue interreligieux et célébration de la Paix, une " seconde religion " pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique et des O.D.D ", c'est le thème de la 11ème édition du Festival international de la Route des Rois et des Reines (Festirois) qui se tient du 1er au 8 août prochain.

Le 21 juillet dernier, le comité d'organisation a procédé au lancement du festival à l'Université Charles Louis de Montesquieu (Uclm) à Cocody-Mermoz.

Parmi toutes les personnalités de haut rang, présentes à cette cérémonie, figurait la représentante de Mme Raymonde Goudou Coffie, ministre-gouverneur des Lacs, haut-patron de cette 11e édition de la Route des Reines et des Rois. L'on notait également la présence distinguée des guides religieux et la délégation des chefs de communautés.

Le professeur Amoa Urbain, recteur de l'Uclm, porteur du projet du Festirois, en plantant le décor de l'édition, a invité les participants à s'approprier les différentes composantes du thème et les différentes étapes de " ce pèlerinage initiatique ". Pour l'universitaire de haut vol et l'homme de culture par excellence, " puisque le spirituel précède le réel, l'ensemence et l'enrichit, force est de le soigner en prenant en compte les Objectifs de développement durable (O.D.D) et les richesses de notre ère que sont, entre autres, les technologies qu'offre le Numérique ".

La promotion des valeurs humaines

Tout au long de la cérémonie, un accent particulier a été mis sur les espaces symboliques choisis pour cette édition au nombre desquels : l'Hôtel du Golf à la Riviera à Cocody, qui a besoin d'être " exorcisé au regard de ce que l'espace a représenté dans la récente histoire de la Côte d'Ivoire". Les localités de Tiassalé (la Route de l'esclavage) ; Akroukro (Kokumbo ) pour la création de la première " Smart city " en partenariat avec " la Maison unie des ancêtres (United House of Ancestry) " et " KE International ", deux institutions basées en Caroline du Sud aux Etats-Unis. Cela, en partenariat avec l'Université Charles-Louis de Montesquieu pour la valorisation du centre d'incubation " Amoacity " de N'Douci où une importante parcelle a été acquise pour en faire un domaine universitaire.

Par-dessus tout, les résultats attendus de cette édition du Festi-Rois sont très prometteurs pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'orée des consultations électorales de 2023 et 2025.

Les travaux scientifiques du Colloque qui se tiendra à Yamoussoukro, la ville natale du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, auront également au menu, des tables rondes; de grandes conférences, des messages visant à faire découvrir des institutions religieuses et leurs missions en relation avec le développement intégral de la personne humaine aboutiront à l'adoption de documents cadres : les recommandations, une Charte de cohabitation fraternelle et, surtout, ce qu'il est convenu d'appeler " la Déclaration de Yamoussoukro ".

Comme à chaque édition, des têtes couronnées d'ici et d'ailleurs, viendront faire l'apologie de " la diplomatie coutumière ", " l'élégance langagière " et bien d'autres valeurs promues par l'Uclm.