Congo-Kinshasa: Démarrage mardi à Kinshasa du Camp de basket Bismack Biyombo édition 2022

En pleine séance de détection

Ils sont au total 100 jeunes basketteurs retenus au terme d'une séance de détection sélective pour le compte de la Ville-province de Kinshasa, afin de participer au camp de basket Bismack Biyombo édition 2022 dont le coup d'envoi a été officiellement donné ce mardi 2 août, à l'Institut Supérieur de Commerce (ISC/Gombe), à Kinshasa, à travers un point de presse, animé par lui-même la Star de la NBA, aux côtés de ses partenaires, dont Trust Merchant Bank (TMB).

A en croire l'initiateur, l'objectif de ce tournoi est de promouvoir les jeunes talentueux congolais, afin de leur donner des opportunités soit, d'aller évoluer aux Etats Unis, soit d'émerger sur place au pays. Aussi, la particularité de cette édition est l'organisation d'un camp de football. Sur ce, l'on a enregistré la présence à ce point de presse des légendes de football congolais. Notamment, Santos Mutubile, Kibongie, Trésor Lualua et Aziz Makukula.

Le tournoi se fait pratiquement depuis 10 ans déjà, avec le même esprit, même format et même programme. On sélectionne les jeunes, filles et garçons, pour avoir les meilleurs. Pour cette édition, déjà d'ici le vendredi 4 août, l'effectif des jeunes passera de 100 à 24 meilleurs joueurs de basket-ball, qui bénéficieront de beaucoup de soutiens pour obtenir les bourses d'études et pourquoi ne pas jouer au basket-ball professionnel aux Etats-Unis d'Amérique. " Avec la Fondation Bismack Biyombo, nous avons déjà aidé 60 jeunes congolais qui ont obtenu leurs bourses d'étude, le cas de Kuminga, Oscar Tshibwe et tant d'autres. L'objectif pour nous, les jeunes doivent se servir du basket comme source de revenu pour payer leurs études", a dit Bismack Biyombo.

Après Kinshasa, le même tournoi sera également organisé à Goma, le 6 août prochain au terrain Campus du Lac et à Lubumbashi, et le 9 août au terrain Gécamines Kilima.

En tout cas, c'est un Bismack Biyombo qui ne cache sa joie et sa détermination de vouloir propulser le basket-ball congolais : " c'est un plaisir pour moi de revenir ici parce que ça fait longtemps qu'on a fait un camp ici. On est encore ravi d'être de retour et on va passer de bons moments avec des enfants. Une façon de célébrer le sport avec les jeunes après beaucoup de moments difficiles comme la COVID-19 ", a-t-il indiqué.

A l'en croire, il a toujours eu le souci de jouer pour l'équipe nationale de la RDC : " je sais que c'est le vœu de tous les Congolais de me voir porter le maillot national, ce qui est aussi mon souhait. Mais, il y a certains préalables qu'il faut prendre en compte.

Pour l'instant, j'essaie de faire de mon mieux afin de soutenir le basket de mon pays. Je veux voir la jeunesse de mon pays pratiquer le sport sur des infrastructures sportives adéquates et viables avec un environnement propice les permettant de s'épanouir, mais également leurs offrir des opportunités de découvrir d'autres championnats les plus aguerris du monde et revenir un jour au pays pour participer à ce challenge du rayonnement du basket congolais ", a-t-il fait savoir.

Bismarck pour nous c'est un grand Ambassadeur

Pour sa part, le Manager Corporate de TMB, Tony Mwanabute, a rassuré le soutien de son Institution à Bismack Biyombo pour que cette édition soit plus qu'une réussite : " comme je l'ai dit toutàl'heure, Bismarck pour nous c'est un grand ambassadeur. Nous voulons que la jeunesse congolaise puisseévoluer.

Avec l'un de nos grands produits qu'on a comme Pepele mobile et le nombre d'agences que nous avonsàtravers le pays, vu que nous couvrons pratiquement la majorité(90%), avec nos agences dans toute l'étendue du pays, nous ne pouvons que l'accompagner ", a-t-il déclaré.

A travers un tournoi pareil, a-t-il soutenu, ils rendent la population et la jeunesse congolaise grande grâce à une personne qui a pensé à faire évoluer la jeunesse congolaise.