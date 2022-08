Congo-Kinshasa: Désescalade !

Kinshasa-Kigali, l'heure de la désescalade diplomatique a-t-elle sonné ? En tout cas, il semble que les USA veulent limiter les dégâts illico presto et opter pour une forme de politique à l'internationale. Qui sait ! Anthony J. Blinken, est attendu en République Démocratique du Congo (RDC) où il va séjourner du 9 au 10 août 2022. Ils'entretiendra avec des membres haut placés du Gouvernement congolais et de la société civile pour discuter des priorités communes avec la RDC, notamment l'intérêt mutuel à assurer la tenue d'élections libres, inclusives et justes en 2023, en promouvant le respect des droits de l'homme et en protégeant les libertés fondamentales.

L'Amérique est la première puissance mondiale, et la RDC est le pays plus richement doté en ressources stratégiques. Les États-Unis d'Amérique sont le premier partenaire du Rwanda, tout en étant le plus grand contributeur financier de la Monusco.

D'après plusieurs analystes, c'est l'Amérique qui a toujours couvert les comportements débordants du Rwanda dans la région des Grands Lacs, surtout en République démocratique du Congo. Si le Rwanda se permet des excès de témérité vis-à-vis du Congo-Kinshasa, c'est à cause et avec la "bénédiction" de Washington, explique un diplomate congolais.

Aujourd'hui, plus que jamais, Antony Blinken a donc devant lui, un morceau dur, une équation qui place son pays à la fois comme juge et partie. " Juge puisqu'il est appelé à trancher le différend entre Kinshasa et Kigali dont les rapports se sont considérablement dégradés". Là-dessus, Blinken doit opter pour des mesures fortes qui aillent jusqu'à exiger le retrait des terroristes du M23 du territoire congolais. " Mais l'Amérique est aussi partie au conflit en ce sens qu'il entretient des intérêts non négligeables avec le Rwanda, devenu grand producteur artificiel de l'or et du Coltan congolais".