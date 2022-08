Congo-Kinshasa: Pour une justice équitable /Fonction Publique - Le comité de la structure syndicale UTJS officiellement installé

Dans son combat pour le respect des travailleurs au sein de la Fonction publique, le syndicat interprofessionnel, Union pour le Travail et la Justice Sociale (UTJS), a officiellement tenu, vendredi 29 juillet 2022, au bâtiment du secrétariat du ministère des affaires coutumières, l'installation de son comité directeur. C'était en présence du représentant du secrétaire général du ministère des affaires coutumières.

"Mieux vaut un fonctionnaire uni, qu'un fonctionnaire unique", tel est le leitmotiv qui accompagne cette structure qui a décidé de lutter pour le bien-être du personnel de la fonction publique. C'est par un discours de circonstance du président national, M. Jacques Ebengo Mpia, que cette cérémonie a vu son ouverture.

Dans son discours, Jacques Ebengo a fait savoir que l'UTJS classe son combat sur le respect du statut des personnels de carrière de l'administration publique après observation du bilan négatif et contradictoire des chefs des organisations syndicale. "... Chers camarades ici présents, il y a pas lieu de tenir un long discours du haut de cette auguste représentation des agents et fonctionnaires du secrétariat général aux affaires coutumières parce qu'il y'en a toujours eu des chefs des organisations syndicales ayant obtenu plus de trois mandats, dont le bilan est largement négatif ; qui sont en contradiction avec leurs propres statuts...

C'est pourquoi, l'Union pour le Travail et la Justice Sociale, classe sa lutte sur le respect du statut du personnel de carrière et de l'administration publique en appelant à une justice sociale en milieu du travail et bannir les injustices ", a-t-il souligné, avant de faire savoir que les syndicats de l'UTJS proposent trois choses à savoir, "le rapprochement, la collaboration et le travail pour des résultats. Et de poursuivre : "Chers camarades, hauts cadres de l'administration, l'Union pour le Travail et la Justice Sociale n'est pas une oppression contre les institutions établies, ou encore, contre telle ou telle personne. Plutôt, une structure d'accompagnement pour la recherche des solutions de manière concertée".

Se confiant à la presse, un des membres du comité exécutoire, M. Nyabilala, a appelé au respect des textes par les autorités pour le bien-être des agents et fonctionnaires de l'Etat. "Le syndicat est un partenaire de l'autorité, nous devons travailler dans la transparence, nous devons travailler dans la légalité. Il faut qu'ils respectent les textes", a-t-il lancé.