Congo-Kinshasa: Rendez-vous le 9 août prochain/Kabund - Vers des convocations interminables ?

Va-t-on vers des convocations interminables de Jean-Marc Kabund devant la justice ? Beaucoup d'analystes politiques voient venir cette manœuvre qui consiste à occuper et appauvrir l'homme, l'empêcher ainsi de se concentrer sur des choses bien plus importantes. En effet, après plus de quatre heures d'audition, jeudi 28 juillet dernier, au Parquet Général près la Cour de Cassation, l'ancien 1er Vice-président de la Chambre basse du parlement avait regagné sa résidence en homme libre. Lui qui était une fois de plus attendu au parquet général près la Cour de Cassation hier, pour la poursuite de l'instruction à sa charge, a vu sa comparution être reportée pour mardi 9 août prochain.

L'annonce de report a été faite par l'un des avocats de Jean-Marc Kabund. Devant la presse, il a laissé entendre que la raison principale du report de l'audition de son client est la dernière mise en place dans l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. "Compte tenu du fait qu'il y a eu chambardement au niveau de la magistrature, il se fait qu'à ce stade, il n'y a pas moyen de l'entendre. Le rendez-vous est pris pour le mardi prochain", a déclaré Me Gabby Mavungu. Pour rappel, le Président de l'Alliance pour le Changement était entendu par la justice pour notamment " propos injurieux et diffamatoires " contre le Chef de l'Etat et les institutions du pays. Beaucoup pensaient qu'il allait être placé sous mandat d'arrêt provisoire.

En marge de son adresse devant un parterre de médias dans sa résidence de Kingabwa, l'ancien président intérimaire du parti présidentiel, UDPS, avait indiqué que le parlement était devenu un lieu de traitement des sujets sans pertinence, pointant du doigt accusateur le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, qu'il a qualifié d'un "danger" pour la République Démocratique du Congo, précisant que son départ serait la solution.

Quelques heures après le point de presse de Kabund, les éléments de la police étaient descendus à Kingabwa, dans sa résidence. Quoique la raison officielle de cette descente fût la récupération d'une jeep de l'Assemblée nationale, d'après certaines langues, l'objectif principal était d'arrêter l'élu de Mont-amba. "La demande du PGR consistait tout simplement à respecter les procédures", lâchait un analyste politique. Dans cette série de réactions, de Kabuya en passant par Mende, Me Tharcisse Matadiwamba, à son tour, avait recadré Jean-Marc Kabund.

L'ancien bâtonnier national conseillait à Kabund de lire davantage Gandhi le philosophe pour que ce dernier l'inspire à porter une vraie casquette d'homme d'Etat. "La réaction que j'ai eue, c'est de renvoyer notre ami au sage avocat Gandhi Mahatma que le monde entier connait, qui a dit : ce qui détruit, ce qui est contre la paix, c'est la politique sans principes", a souligné Me Matadiwamba.

Dans la même optique, le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, M. Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Pionnier et Ancien Représentant de l'UDPS en France, avait manifesté son désaccord à l'égard des réactions du Secrétaire Général de l'UDPS Augustin Kabuya Tshilumba et du Bureau de l'Assemblée Nationale au point de presse de Jean-Marc Kabund-a-Kabund.

Pour l'ancien Représentant de l'UDPS en France qui a jugé lamentable et catastrophique la sortie médiatique de Kabund-a-Kabund, ce dernier a fait preuve de manque de sagesse et d'intelligence politique dans ses déclarations. Il pense que les propos orduriers de l'ancien Président intérimaire de l'UDPS qui ont été d'un niveau très bas au point où ils ont provoqué le dégoût et la nausée chez tous ceux qui l'ont suivi, ne devraient pas mériter cette attention.