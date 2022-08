Congo-Kinshasa: Forum National des Ministres et Chefs des Divisions provinciales en charge du genre - Une feuille de route soumise au Gouvernement pour la participation de la femme à la gouvernance démocratique

Après trois jours d'intenses travaux, la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Gisèle Ndaya a clôturé, ce vendredi 29 juillet à Fleuve Congo Hôtel, la 5ème édition du Forum National des Ministres et Chefs des Divisions provinciales en charge du genre, avec l'accompagnement de plusieurs partenaires dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation (FAO). Toutes les délégations se sont réunies autour du thème "Autonomisation de la femme pour une participation accrue au processus de consolidation de la paix et à la gouvernance démocratique". C'était un moment au cours duquel les provinces ont procédé à un partage d'informations et d'expériences sur l'équité et l'égalité de genre et la promotion des droits de la femme, son autonomisation et sa participation à la gouvernance démocratique.

Toutes les provinces ont présenté, durant les échanges, leur état des lieux qui ont permis de faire connaître les avancées et les défis auxquels elles sont confrontées. Pour la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Gisèle Ndaya, ces informations et ces partages d'expérience constituent un pas vers la solution.

Dans son mot de clôture, elle a affirmé que cette édition a été un succès, car elle est consécutive à la participation de toutes les 26 provinces dont certaines délégations ont bravé les aléas de parcours afin d'y être, et cela a résulté à l'élaboration d'une feuille de route, qui est un des résultats attendus par le Gouvernement central.

Suite à leurs recommandations pertinentes individuelles et en panel, elle a soutenu qu'elles ont été considérées comme une preuve de leur dévouement au travail qu'elles abattent pour la promotion des droits de la femme congolaise, son autonomisation et sa participation à la gouvernance démocratique, qui est une base de tout développement durable.

Elle a saisi cette occasion pour dresser toute sa reconnaissance au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a soutenu cette initiative depuis son élaboration jusqu'à son terme. Mais aussi à tous les intervenants pour la clarté de leurs exposés et la qualité des matières transmises, dont elle a fait une mention spéciale au comité technique de ce forum qui a assuré la planification, la coordination, l'organisation et l'accueil de différentes délégations.

Par la suite, Gisèle Ndaya a rassuré que le Ministère du Genre, famille et Enfant veillera sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de cet atelier, et la présente feuille de route sera partagée avec différents partenaires techniques, et financée pour des dispositions ultimes afin de leur permettre d'atteindre la mission qui leur a été assignée par le Gouvernement. Elle en a profité pour annoncer la 6ème édition qui se tiendra dans la province de la Tshopo.

Après ces brillants propos, les derniers instants de cette cérémonie ont été marqués par une remise de brevets de participation à chaque Ministre et Chefs de divisions provinciales.