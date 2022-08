Sénégal: Déroulement du scrutin du 31 juillet 2022 - La Mission d'observation internationale du PIDPA décerne un satisfécit au Sénégal

La Mission d'observation internationale du Plan international pour la Démocratie et la Paix en Afrique (PIDPA), dirigée par l'Expert électoral international Jean Marie Ngondjibangangte, félicite la bonne organisation des élections législatives du 31 juillet dernier par la Direction générale des élections (DGE).

L'organisation internationale, qui avait déployé 11 observateurs sur le terrain, souligne que les "petits manquements suscités" ne peuvent pas mettre en cause le bon déroulement du scrutin.

Les élections législatives du dimanche 31 juillet dernier se sont bien déroulées au Sénégal. C'est le constat fait par la Mission d'observation internationale du Plan international pour la Démocratie et la Paix en Afrique (PIDPA), qui a rencontré la presse hier, mardi 2 août. Elle avait déployé 11 observateurs internationaux dans les circonscriptions électorales de Fatick, Mbour, Thiès et Dakar qui ont visité 180 bureaux de vote.

"Tous les bureaux de vote visités par les observateurs de la Mission du PIDPA ont ouvert à l'heure indiquée par le Code électoral, à l'exception de quelques-uns qui ont accusé un léger retard allant jusqu'à 30 minutes du fait de l'arrivée tardive de certains membres des bureaux de vote ou de la non réception du matériel électoral à temps. Le personnel électoral a globalement respecté les procédures d'ouverture des scrutins, conformément à la loi électorale. L'ensemble de tous les bureaux de vote ont été accessibles, malgré les aléas climatiques notamment l'abondance de la pluie", a déclaré le Chef de mission, Jean Marie Ngondjibangangte.

L'Expert électoral international et Doyen des Observateurs internationaux a aussi relevé la disponibilité du matériel électoral. "La Mission note, avec satisfaction, que dans la plupart des cas le matériel électoral de bonne qualité livrée par la DGE (Direction générale des élections) était disponible à temps et en quantité suffisante dans les bureaux de vote", a-t-il indiqué. Mieux, Jean Marie Ngondjibangangte a fait savoir que la "Mission du PIDPA a constaté, dans les bureaux de vote visités, que le secret de vote été respecté" et que "la présence discrète des forces dédiées à la sécurisation des élections dans tous les centres de vote visités a permis une tenue sereine des élections".

Selon la Mission du PIDPA, les "petits manquements suscités" n'entachent en rien le bon déroulement des élections législatives. Elle s'accorde pour affirmer que "ses scrutins remplissent les normes internationales en matière électorale". En effet, la Mission d'observation internationale du PIDPA a profité de l'occasion pour saluer l'apport de la société civile mais aussi le rôle des médias dans la bonne tenue des élections législatives.

La Mission adresse ainsi ses félicitations au peuple, au gouvernement, aux acteurs politiques, à la société civile et à l'ensemble des parties prenantes de la République du Sénégal. Non sans formuler des recommandations aux différents acteurs. Ainsi recommande-t-elle au gouvernement de "prendre les mesures nécessaires pour une plus grande participation de la société civile dans l'ensemble du processus électoral", à la DGE et à la CENA de "poursuivre les interactions avec les candidats et les partis pour renforcer la confiance et l'accès au fichier électoral ; renforcer les capacités du personnel électoral ; veiller à un meilleur encadrement légal des mécanismes de procuration, dérogation et omission", etc.

La Mission du PIDPA s'inscrit dans le cadre des "dispositions pertinentes continentales en matière d'élections et de la bonne gouvernance ; la déclaration de l'Union Africaine sur les principes régissant les élections dans les pays Africains. En outre, elle se conforme aux prescriptions du cadre juridique national régissant les élections".