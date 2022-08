Sénégal: Sédhiou - Les maires de Benno Bokk Yakaar cogitent sur leur défaite : "Nous allons réajuster et assurer la victoire à la présidentielle de 2024"

La cinglante débâcle des maires de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) du département de Sédhiou à l'issue des élections législatives du dimanche 31 juillet 2022 ne semble point les décourager outre mesure.

Face à la presse hier, mardi 2 août, ils ont réaffirmé toute leur fidélité et engagement derrière leur mentor, le président Macky Sall à qui, ils promettent une victoire éclatante à la présidentielle de 2024. Sauf que ce dernier n'a même pas encore déclaré sa candidature.

Les maires des douze communes membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) du département de Sédhiou ont animé un point de presse hier, mardi 2 août pour se prononcer sur leur défaite. "Nous, maires des communes de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Sédhiou que sont Dianaba, Diana Malary, Oudoucar, Samé Kanta, Diendé, Koussy, Djirédji, Djibabouya, Bémet Bidjini, Marsassoum, Bambaly et Sédhiou, avons décidé de nous retrouver pour, d'une part, remercier les populations de leur maturité politique mais également remercier le directoire national de la campagne et de l'encourager au vue des résultats et la tendance que nous constatons", a déclaré Chérif Cissé le maire de Oudoucar et porte-parole du jour.

Par rapport aux résultats, ajoute Chérif Cissé le porte-parole des maires du département de Sédhiou, "nous prenons acte de ce qui est hélas arrivé. C'est une grande première ici et c'est une grande surprise pour nous tous que Sédhiou perde les élections. Cela ne s'est jamais fait depuis 2012 car, Sédhiou est toujours resté un bastion fidèle au président de la République, Macky Sall".

A cette même occasion, les camarades de Macky Sall ont tenu à le remercier pour son attachement à la région de Sédhiou. "Nous tenons à remercier le président de la République pour ses réalisations dans la région de Sédhiou au rang desquelles on peut citer le pont de Marsassoum, la route de la boucle du Boudié, l'électrification en cours dans le Pakao, la construction de l'hôpital de niveau 2", souligne-t-il. Et de rassurer en perspectives de la présidentielle prochaine : "nous manifestons notre ferme engagement, notre solidarité et notre fierté renouvelée au président de la République et lui assurons de tout notre engagement à lui procurer la victoire au soir de l'élection présidentielle de 2024 (sic). Nous avons engagé les réflexions sur les raisons de cette défaite et nous poursuivons ce travail d'analyse pour ensuite réajuster nos stratégies" ont juré les maires "apéristes" du département de Sédhiou.

A signaler enfin que la coalition Benno Bokk Yakaar n'a gagné que dans 03 communes que sont Marsassoum, Samé Kanta et Dianaba sur les 14 que compte le département de Sédhiou.