Cote d'Ivoire: Agriculture et ressources animales- La 6e édition du Sara aura lieu en novembre 2023

La 6e édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara), devrait se à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, du 25 novembre au 4 décembre 2022.

Ce salon de promotion de l’agriculture d’envergure internationale, vient d’être reporté. La 6e édition aura finalement lieu du vendredi 3 au dimanche 12 novembre 2023. L’annonce a été faite ce mercredi 03 aout 2022, à l’issue du Conseil des ministres qui a eu lieu au Palais de la Présidence de la République d’Abidjan- Plateau.

Selon M. Amadou Coulibaly, ministre de la communication, des médias et de l’économie numérique (porte-parole du gouvernement), qui a donné l’information, a dit que « le gouvernement entend mettre ce temps de report à profit pour l’achèvement du Parc d’exposition dont les travaux sont en cours près de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan - Port-Bouët. Ainsi que les ouvrages nécessaires pour le déroulement de cet événement retardé par la pandémie à Covid-19(…)». Les travaux sont confiés à l’entreprise Pfo. L’édition du Sara 2019 avait débouché sur des engagements d’investissements de plus de 200 milliards Fcfa et avait attiré 360 000 visiteurs, un record.

Initié par l’Etat de Côte d’ivoire, sous le Régime Henri Konan Bédié en 1999, le Sara a lieu tous les deux ans. Il a pour but de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche de la Côte d’Ivoire.