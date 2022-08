Sénégal: BRVM - La Bourse renoue avec l'embellie ce 03 août 2022

Après deux journées successif de baisse les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), sont de nouveau en embellie au terme de la séance de cotation du mercredi 3 août 2022.

L'indice composite (indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 0,25% à 209,64 points contre 209,12 points la veille. L'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares) a aussi enregistré une hausse de 0,25% à 163,26points contre 162,85 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle est en hausse de 15,793 milliards, passant de 6294,908 milliards de FCFA la veille à 6310,701 milliards de FCFA ce 3 août 2022.

Celle du marché obligataire s'est encore repliée, s'établissant à 8080,398 milliards de FCFA contre 8115,388 milliards de FCFA la veille, soit une contraction de 34,99 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 498,293 millions de FCFA contre 356,108 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 975 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,96% à 1 600 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,74% à 2 495 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 2,64% à 6 600 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 2,63% à 3 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 2 200 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,35% à 11 985 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,89% à 5 200 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 1 400 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,36% à 1 085 FCFA).