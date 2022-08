Afrique: Beach Soccer - Les champions en titre restent concentrés avant le match retour contre le Cameroun

Nouvel entraîneur du Sénégal de beach soccer, Mamadou Diallo a commencé par une large victoire 9-1 à l'extérieur contre le Cameroun le 23 juillet dernier mais malgré ce bon résultat, il dit avoir demandé à ses joueurs de rester concentrés pour la manche retour prévue le samedi 6 août à Dakar contre des Lions Indomptables blessés.

Ancien adjoint de Ngalla Sylla recruté par le Maroc, Mamadou Diallo avoue avoir "eu un peu de pression" quand il a fallu débuter contre le Cameroun les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de beach soccer.

Dans un entretien avec CAFOnline.com, l'ancien joueur de beach soccer indique que "remplacer un entraîneur champion d'Afrique, (Ngalla Sylla) n'est jamais facile même si nous avons été son adjoint pendant plusieurs années".

"Les responsabilités sont différentes selon qu'on est numéro 1 ou adjoint", a-t-il retenu soulignant que démarrer son magistère contre le Cameroun n'est pas un cadeau.

"J'ai dit aux footballeurs d'oublier que c'est le beach soccer et de se focaliser sur une rencontre contre le Cameroun, un nom qui parle quand on évoque le football".

"Si le beach soccer camerounais est absent depuis plusieurs années de la scène continentale, jouer contre le Cameroun reste toujours difficile notamment quand il s'agit de sélection, ils sont toujours à fond et se donne à 200 pour cent", a dit le technicien sénégalais.

"En définitive, le message est bien passé, nous avons pressé haut et il n'y a aucune faille dans notre organisation, ce qui nous a permis d'enregistrer ce bon résultat", a-t-il expliqué soulignant que son groupe va rester concentré pour la manche retour.

"Il y aura toujours la pression du match à domicile mais le groupe composé de 8-9 joueurs ayant évolué en sélection depuis plusieurs années, va faire face avec brio", a-t-il assuré.

"Le Sénégal est champion d'Afrique en titre et demi-finaliste de la Coupe du Monde, nous respectons tout le monde mais ne craignons personne, c'est aux autres d'avoir peur, pas nous", a-t-il insisté.

Interrogé sur le beach soccer africain, Mamadou Diallo, ancien footballeur professionnel à la retraite et qui a joué plusieurs compétitions avec les Lions du beach soccer, informe que les Fédérations doivent organiser des championnats réguliers.

"Il n'y a pas de secret mais on ira de l'avant quand il y aura plus de compétitions, au Sénégal, on est à notre 3e championnat, ça impacte sur le niveau de nos joueurs, le continent doit aller dans ce sens et en plus des championnats, on doit organiser plusieurs tournois pour donner de la compétition à nos joueurs", a-t-il par ailleurs ajouté.

En plus de la victoire du Sénégal devant le Cameroun 9-1, les autres matchs ont donné les résultats suivants : Seychelles-Madagascar : 2-5, même score pour Comores-Ouganda.

Le Malawi a battu la Tanzanie, 3-2, le Ghana est venu à bout de l'Egypte 6 à 5 tandis que la Libye a déclaré forfait face au Nigeria.

Demi-finaliste de la CAN 2020 jouée en 2021 au Sénégal, le Maroc dirigé par le technicien sénégalais Ngalla Sylla a été battu 6-7 par la Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Altas auront la possibilité de recevoir pour la manche retour de ces qualificatifs pour Mozambique 2022 qui aura lieu du 21 au 30 octobre au Mozambique.