Algérie: Electricité et gaz pour les zones isolées - Plus de 22 milliards DA investis par Sonelgaz

Alger — Le Groupe Sonelgaz a investi plus de 22 milliards de dinars, dans le cadre de la réalisation du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le raccordement des zones isolées en électricité et en gaz naturel, a indiqué le PDG du Groupe, Mourad Adjal.

M.Adjal a précisé, dans un entretien à l'APS, que "la valeur globale des investissements consacrés au raccordement des zones isolées en électricité et en gaz naturel, dans le cadre du programmé initié par le Président de la République, a dépassé les 22 milliards de dinars", assurant que ce programme "est toujours en cours".

Ce montant englobe plusieurs programmes, tels le programme quinquennal, le programme complémentaire, le programme du Fonds commun des collectivités locales (FCCL), ainsi que le programme des zones d'ombre, a-t-il ajouté.

A cet effet, il a souligné que le nombre des projets réalisés, au 30 juin 2022, "s'élève à 2.570 projets en électricité et 2.383 projets en gaz, soit l'équivalent du raccordement de 60.369 ouvrages électriques et 239.169 ouvrages de gaz".

Le PDG de Sonelgaz a assuré, d'autre part, que les réunions tenues avec les walis et représentants de la société civile dans 27 wilayas avaient permis "d'évaluer l'état d'avancement des projets énergétiques au niveau local et d'identifier les obstacles".

Elles ont abouti, a-t-il expliqué, "au règlement, de manière immédiate, de beaucoup de problèmes liés au raccordement des zones d'ombre, des exploitations agricoles, de centaines de milliers de logements et des forages".

Soulignant que l'objectif principal de ces visites était également de se rapprocher davantage du citoyen, le responsable a assuré qu'il compte achever ce programme de visites à l'ensemble des wilayas "avant la fin de 2022".

Plus de 25 milliards DA pour raccorder plus de 20.000 exploitations agricoles

En outre, Sonelgaz a adopté un programme spécial pour le raccordement des exploitations agricoles, doté d'un budget de plus de 25 milliards de DA visant à "accélérer le développement agricole et renforcer la production agricole nationale", a indiqué M. Adjal.

Compte tenu de l'importance de cette opération, "le nombre d'exploitations agricoles raccordées a atteint 20.233 sur un total de 45.878 exploitations, soit un taux de réalisation de 44%", a-t-il révélé.

Sonelgaz a aussi investi dans le raccordement des zones industrielles en procédant à l'étude de 41 dossiers sur 48 demandes de raccordement de zones industrielles, permettant, ainsi, à 3.470 clients d'accéder aux deux énergies, soit 85 % du total des dossiers déposés, selon le responsable.

Le Groupe compte, ainsi, réaliser plus de 2.601 km de réseau de transport avec 67 postes de distribution et 1.494 km de réseau de distribution, pour l'électricité, pour une enveloppe de 19.202 milliards de centimes, a-t-il ajouté.

Parmi les zones industrielles étudiées, 9 d'entres elles ont été raccordées à l'électricité, à savoir Sidi Khattab (Relizane), Tama Zoura (Ain Temouchent), Ain Ouessara (Djelfa), Wadi El Berdi (Bouira), Mashta Fatima et Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj), Dhraa Hajja (M'sila), Oulad Saber (Sétif) et Ain Yagout (Batna).

S'agissant du gaz, le responsable prévoit la réalisation de plus de 414 km de réseau de transport avec 49 stations de pompage et 678 km du réseau de distribution, pour une enveloppe de 2.608 milliards de centimes, soulignant que 3 zones industrielles parmi celles étudiées ont été raccordées au gaz naturel, à Sidi Khattab, Wadi El Bardi et Tama Zoura.

Les études concernant le reste des zones industrielles n'ont pas été achevées en raison de "l'absence de compléments des dossiers techniques, notamment le recensement des besoins énergétiques", a-t-il expliqué, assurant que tous les investissements engagés par Sonelgaz sont "ceux de l'Etat", alors que le Groupe "n'est qu'un outil de réalisation avec des Fonds publics".

Lancement de la première agence virtuelle à Alger avant fin 2022

Dans le cadre de la numérisation du groupe, le PDG a annoncé que Sonelgaz travaille sur un projet devant aboutir à l'ouverture d'une agence virtuelle avant la fin de l'année en cours dans la wilaya d'Alger.

Cette agence proposera tous les services d'une agence classique (demande de raccordement, paiement de factures) sans présence physique des agents commerciaux, souligne M. Adjal, ajoutant que "le client accomplira ces opérations à travers des appareils connectés au système d'information de Sonelgaz, à l'instar des agences bancaires".

Sonelgaz vise à travers sa politique de numérisation entamée en 2009 "à se hisser parmi les meilleurs dans le domaine, sur le plan international", a-t-il ajouté.

Un plan d'action pour éviter les pannes en électricité durant l'été

Le groupe Sonelgaz a élaboré un plan d'action sous le slogan "pour un été calme et serein" afin d'assurer un été sans interruption de l'énergie électrique et éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des citoyens, a indiqué le PDG du groupe, Mourad Adjal.

M. Adjal a précisé, dans un entretien à l'APS, que son Groupe "a réussi à gérer la demande sur l'électricité durant l'été grâce à un plan d'action élaboré pour éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des citoyens, une initiative placée sous le slogan 'pour un été calme et serein'".

Parmi les principales dispositions prises pour "un été sans interruption de l'énergie électrique", le responsable a cité la mise en service de 4 postes sources haute tension, de 14 cabines mobiles, la réalisation de 7 renforcements des postes haute tension, l'installation de 2 batteries de condensateurs, ainsi que l'achèvement de 628 transformateurs électriques sur 319.595 km.

Cela en plus de développer "un important" programme de maintenance des ouvrages et des réseaux selon leurs typologies au niveau du pays, a-t-il souligné.

M. Adjal a indiqué, en outre, que Sonelgaz a enregistré, le 31 juillet dernier, un pic historique de consommation électrique, atteignant 16.666 MW, tout en assurant les 500 MW exportés vers la Tunisie.

Sur un autre chapitre, M. Adjal a indiqué que "les redevances de Sonelgaz auprès de ses clients, se sont élevées dernièrement à 161 milliards de DA", soulignant que "60% de ce montant est dû par les citoyens" ayant bénéficié de "facilitations" dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Il a, dans ce sens, appelé les citoyens à payer leurs dettes, soulignant "la possibilité de le faire sur plusieurs tranches".

S'agissant des agressions sur les réseaux de l'électricité et gaz, en dépit des mesures prises par Sonelgaz pour endiguer ce phénomène, M. Adjal a déploré "plus de 12.000 cas d'infraction enregistrées à travers le territoire national, fin juin 2022", ainsi que d'importantes pertes financières estimées à plus de 297 millions DA en 2021.

Qualification et l'intégration de 4.866 nouvelles entreprises

Par ailleurs et afin d'encourager les entreprises locales, Sonlegaz a lancé en 2021 et 2022, un appel d'offres national pour la pré-qualification d'entreprises spécialisées dans les domaines de la réalisation, réparation des réseaux d'électricité et prestations, avec le renouvellement de la pré-qualification des entreprises qui ont déjà des pré-qualifications de la part de Sonelgaz - Distribution, a relevé M. Adjal.

Cela en plus des entreprises créées récemment et financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Ce processus a abouti à l'élaboration d'une liste exhaustive ayant permis la qualification et l'intégration de 4.866 nouvelles entreprises sur un total de 10.190, a-t-il déclaré.

Concernant la politique de la transition énergétique, M. Adjal a affirmé que le groupe est "un acteur de premier plan" sur la scène énergétique et participe activement à cette transition, "en instaurant un nouveau modèle énergétique incluant le développement de l'hydrogène vert et l'inclusion de l'énergie nucléaire", ajoutant que pour ce faire, Sonelgaz a créé de nombreuses sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables.

Il a, aussi, rappelé que le Groupe détient 50% des actions de la Société algérienne des énergies renouvelables "SHAEMS", qui œuvre à la concrétisation du programme national des énergies renouvelables.