Algérie: Tizi-Ouzou - Près de 20.000 visiteurs à la fête du bijou d'Ath Yenni

Tizi-Ouzou — La 16ème édition de la fête du bijou d'Ath Yenni, (35 km au Sud-est de Tizi-Ouzou) ouverte le 28 juillet écoulé par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a déjà reçu près de 20.000 visiteurs, a-t-on appris, mercredi auprès des organisateurs.

"La fête du bijou d'Ath Yenni a déjà reçu environ 20.000 visiteurs venus de Tizi-Ouzou et de plusieurs autres wilayas du pays, ainsi que des ambassadeurs et de nombreux responsables venus à titre privé", a indiqué à l'APS le président de l'Assemblée populaire de cette commune, Abdellah Djennane.

Cette fête, une des plus importantes manifestations artisanales de la wilaya de Tizi-Ouzou, de par le nombre de vacanciers qu'elle attire, enregistre une affluence "record" avec une moyenne de 2.500 visiteurs par jour, a-t-on appris de même source.

Cette forte affluence est une opportunité pour les 141 exposants venus d'une vingtaine de wilayas pour vendre leur créations dans les métiers du Bijou traditionnel, de la tannerie, la broderie, la tapisserie, sérigraphie sur tous support, la poterie et la vannerie, notamment.

Les visiteurs peuvent à l'occasion apprécier les sublimes pièces fabriquées par des mains d'orfèvres passionnés qui exposent une palette large et diversifiée de bijoux alliant harmonieusement modernité et authenticité, finement ciselés, filigranés, ornés de coraux et d'émaux rouges, verts et bleus, très appréciés par les connaisseurs pour leurs qualité.

A ce propos, il a indiqué que quatre ambassadeurs qui se sont déjà déplacés à Ath Yenni depuis l'ouverture de la fête, dont ceux de la Croatie et de la Hongrie qui ont "beaucoup apprécié" le bijou de cette localité et ont souhaité organiser des échanges entre leur pays et l'Algérie dans le domaine de l'artisanat.

"Ces échanges permettront à des bijoutiers d'Ath Yenni d'exposer leurs œuvres dans ces deux pays à l'occasion de manifestations culturelles et artisanales", a souligné le P/APC.

Outre ces deux représentants diplomatiques, Ath Yenni a aussi reçu les ambassadeurs d'Autriche et de la république Tchèque, selon le même responsable.

Les quatre ambassadeurs ont profité de l'occasion pour rencontrer les artisans, visiter l'atelier vivant animé par l'artisan bijoutier Nacer Sadeg et acheter des bijoux, tout en profitant des paysages pittoresques de cette localité, a-t-il ajouté.

Outre l'objectif de promouvoir la bijouterie locale, cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'à samedi prochain, est aussi une occasion pour encourager le tourisme à travers le déplacement des visiteurs dans cette localité, a-t-il dit.