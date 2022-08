Sénégal: Insertion professionnelle des jeunes - 1000 agents formés par le Bureau à grande vitesse du Sénégal

Le Bureau à grande vitesse (B.g.v) du Sénégal a mis sur le marché a formé et mis sur le marché au total 1000 de ses agents. La révélation a été faite par son manager, lors de la cérémonie de graduation de la promotion Dr. Massamba Guèye, qui s'est déroulée au Théâtre national Daniel Sorano autour du thème "retour aux valeurs".

Il s'agit, selon Tété Ahmadou Ba, de "montrer que nous formons des jeunes et 79 parmi eux sont gradués dans la phase 3 et phase 4. C'est l'occasion de rendre hommage au Docteur Massamba Guèye, qui fait partie des références dans ce pays ".

M. Ba de préciser que leur objectif, c'est contribuer à la lutte contre le chômage. " L'emploi des jeunes est, aujourd'hui, une problématique mondiale, mais nous, au niveau de B.g.v, en collaboration avec nos partenaires, on n'est parvenu à former 1000 au total jeunes ", a-t-il ajouté, indiquant que " chacun d'entre eux a, aujourd'hui, un travail ". Il a appelé les jeunes à se former même sans diplômes.

" On nous a formés, on a nous également inculqué de bonnes valeurs ", s'est, pour sa part, réjouie Bigué Ndiaye, lauréate, s'estimant " très heureuse " de recevoir ce diplôme. " J'invite les jeunes à intégrer la boite, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et tout se fait dans le sérieux. Tout jeune a envie de réussir pour soutenir sa famille ", a-t-elle lancé.