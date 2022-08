Congo-Kinshasa: COP 27 - Des scientifiques invités à Yagambi

Les travaux préparatoires de la 27e Conférence des parties sur le changement climatique (COP27) se tiendront du 5 au 7 septembre 2022 à Yagambi, dans la province de la Tshopo. Deux barges rénovées de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP) vont servir de logements flottants à tous les scientifiques invités à cette date en République démocratique du Congo.

Le 2 août, dans la soirée, le Premier ministre, Sama Lukonde, est allé personnellement visiter les deux barges qui accueilleront plusieurs scientifiques lors des travaux préparatoires de la COP27 qui se tiendront du 5 au 7 septembre 2022 en RDC. Ces logements flottants totalement rénovés vont quitter la capitale RD-congolaise dans quelques jours pour rejoindre Yagambi, dans la province orientale.

Ils sont constitués de quatre-vingt-cinq chambres à coucher, deux chambres spéciales, deux restaurants, deux cuisines, une buanderie, un hôpital, six chambres pour les membres de l'équipage, des installations sanitaires, un bureau et un magasin.

Le dispositif déjà bien apprêté va permettre aux scientifiques de travailler dans de bonnes conditions durant les trois jours des travaux préparatoires, a rassuré la Primature qui promet de suivre de très près les différentes étapes des travaux préparatoires à la tenue de la conférence. Il s'agit d'une première pour la RDC dans le domaine de l'organisation des événements internationaux.

Par ailleurs, le dispositif est à la hauteur des enjeux de l'heure. En effet, le pays revendique toujours son rôle de " Pays solution " dans les questions du réchauffement climatique.

" Nous en avons le potentiel et nous allons le prouver dans les jours qui viennent. Dans ce positionnement, nous allons accueillir ici en RDC les travaux préparatoires de la COP27 en collaboration avec l'Egypte. Et donc, nous allons recevoir ici une équipe de scientifiques. Et ici, il y a une idée que je considère très originale de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre faune, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le cadre d'effectuer leur travail ", a relevé Sama Lukonde.

Pour la vice-Primature de l'Environnement et Développement, c'est un pari gagné. En effet, Eve Bazaïba était bien présente lors de la visite du chef du gouvernement. Son ministère a appuyé les techniciens de la Construction navale du Congo dans la tâche ardue de rénover les deux barges, Basonge et Babwari. Il y a eu une forte collaboration entre la vice-Primature de l'Environnement et le ministère des Transports pour ces barges qui appartiennent à la RDC et qui vont permettre aux scientifiques de faire le déplacement de Kisangani à Yagambi dans la province touristique de la Tshopo.