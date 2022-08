Cote d'Ivoire: Adzopé - Le ministre Sidi Touré lance l'enquête sur l'évaluation du disponible de bétail en Côte d'Ivoire

Remise de kit aux agents enquêteurs. C'est par ce geste que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a lancé officiellement l'enquête sur l'évaluation du disponible de bétail en Côte d'Ivoire. C'était le 22 juillet dernier à la préfecture d'Adzopé.

Cette opération qui s'achèvera le 28 août prochain s'inscrit dans la dynamique du plan d'urgence initié par le gouvernement ivoirien pour faire face au problème d'approvisionnement des marchés ainsi que celui de la hausse des prix du bétail. Situation qui s'est empirée avec les crises socio-politiques survenues dans les pays fournisseurs.

L'évaluation, a expliqué le ministre Sidi Tiémoko Touré, prend en compte de nombreux paramètres tels que l'identité des propriétaires de bétail, des éleveurs, les modes et lieux de commercialisation, la caractérisation des troupeaux, la géolocalisation des fermes, etc. Elle permettra à terme, aux autorités, d'affiner les actions à mettre en œuvre pour développer la chaîne de valeurs bétail viande, afin de pérenniser l'approvisionnement du marché national en vue de garantir ainsi, l'autosuffisance en viande.

" Les résultats nous permettront enfin, d'ajuster les données statistiques disponibles, outil indispensable d'aide à la décision ", a-t-il fait savoir.

Pour la réussite de l'enquête, le ministre Sidi Tiémoko Touré a sollicité l'implication des chefs religieux, chefs de communautés, éleveurs et autres. D'autant plus que le succès de l'opération permettra de consolider les réponses structurantes en cours et qui, à terme, contribueront à couvrir d'ici 2026, 70% des besoins de la Côte d'Ivoire en viande, d'augmenter la production nationale de lait et de développer la transformation locale des différentes productions.

" Notre pays a des potentialités énormes pour couvrir ses besoins en viande et même en exporter à terme. Nous ne devons plus nous arrêter au stade de potentialités, mais transformer les potentialités en opportunités d'emplois stables, afin de lutter contre la faim et la pauvreté à travers la production de bétail et de la viande de qualité ", a-t-il justifié la pertinence du projet.